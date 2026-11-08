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马六甲州选 国阵此前宣称完成上届选举竞选宣言中97%承诺，招来甲州希盟主席阿德里的质疑，要求其拿出详细证据加以佐证。

《马新社》报道，阿德里表示，唯有公开证据，民众才能够评估这103项措施的具体落实情况。

“既然打出这项政绩，就应该附上完整清单，列明各项承诺的进展，好让选民自行评估。”

他补充，公布竞选宣言相关成就时，就应当讲求透明，以确保其能够受到检验，而非沦为纸面上的百分比数字。

阿德里今日是在希盟竞选总部召开的例行记者会。

指国阵政府赤字约2900万

阿德里也援引总稽查司报告摘要，提出对甲州政府财政状况的疑虑——数据显示，甲州政府2024年总收入为4亿9000万令吉，开支却高达5亿1900万令吉。

他表示，这突显出审慎理财的必要，每项开支决策都必须做到有案可查、成果可核。

“增加收入固然好，但控制开支同样要优先把关。2024年的纪录显示收入为4亿9000万令吉，开支却达到了5亿1900万令吉。”

他补充，希盟2019年执政马六甲期间曾录得5000万令吉财政盈余，印证了平衡政府收支的重要。

他表示，希盟以“马六甲我们的家”为愿景，主张打造廉洁、透明、诚信的施政体制，妥善管好每一分公帑。

阿德里最后强调，选民有权掌握政府施政成果的清楚资讯，以便在选举的时候作出明智抉择。

“人民可自行判断”

面对阿德里的质疑，看守大臣阿都拉勿选择了无视，反称民众可自行评断国阵政府的施政成果。

《每日新闻》报道，他重申，甲州政府已落实先前竞选宣言中的大部份承诺。

“我无需逐项交代，身为政府，我们确实兑现了97%的竞选承诺。”

“如果我要细算，也就不用谈未来的竞选宣言了。一切交由人民评判。”

“”人民对我们的施政有目共睹。我不需要回应这些琐碎的质问。”