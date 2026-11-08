诚信党署理主席姆加希驳斥信任与供应协议涉及贿赂的说法，强调协议旨在确保政治稳定，延续体制改革议程。

《马新社》报道，姆加希表示，公开的协议细节早已说明这一切，其中就涵盖了限制首相任期，以及总检察长分权的改革事项。

“信任与供应协议着眼于推动体制改革议程，确保参与各造合作直至国会解散。”

“这无关贪腐，其核心在于稳定政局并延续改革，各方承诺携手合作至国会解散。”

他今日是在为联邦直辖区诚信党大会主持开幕后，召开的记者会。

伊党主席哈迪阿旺此前非议时项协议，斥其为达加尔手段——“达加尔”是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，形象极其恶劣。

姆加希说明，这项协议并非新鲜事，诚信党早在2021年就曾与依斯迈沙比里所领导的政府签署过。

“伊党当年还在执政阵营，也表示支持与赞同。换作别人签署，就成了达加尔手段；伊党自己做，就没有问题。”

他说明，诚信党始终恪守政治原则，将诚信、尊严、伊斯兰价值摆在首位，同时捍卫马来人与穆斯林的利益。

10月29日，昌明政府与与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名土团党议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署了是项协议。