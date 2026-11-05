国盟总秘书达基尤丁要求联邦政府公开，其与13名土团党及独立议员签署的信任与供应协议（CSA）条款。

他援引前首相依斯迈沙比里执政期间签署的谅解备忘录（MoU）为例，指当时协议内容均有向公众公开。

“2021年9月13日，联邦政府与希盟签署的谅解备忘录中设有一项‘无保密’条款，列明双方同意全面向公众公开备忘录，以体现全面开放与问责的承诺。”

“因此，我们想知道，最近于10月31日签署的信任与供应协议（具体内容）是否向公众公布？”

达基尤丁也是哥打峇鲁国会议员和伊党总秘书。他是今日在国会召开记者会时，如是指出。

拉兹吉丁也同意公开

达基尤丁认为，如果信任与供应协议没采取同样的公开做法，外界将继续对协议内容存疑，包括在野党及独立议员将获得多少选区拨款。

根据现有的信任与供应协议，政府须提呈两项联邦宪法修正案，一项涉及限制首相任期，另一项则是分拆总检察长与检控官的职务。

作为交换，参与协议的在野党及独立议员将支持2027年财政预算案，以及首相安华领导的政府直至本届国会任期结束，并获得选区发展拨款。

昨日，土团党布城国会议员拉兹吉丁（Radzi Jidin）也要求公开有关协议。他是签署信任与供应协议的13名国会议员之一。

他强调，签署信任与供应协议是为了国家福祉及人民的最大利益。

但此前，伊党主席哈迪阿旺曾将有关协议比作末日来临前的达加尔（Dajjal）手段。

追问拨款额及发放制

达基尤丁也提到，其他在野党议员并未获邀参与这份签署信任与供应协议，但政府曾于2024年8月1日拟定有关在野党国会议员拨款的谅解备忘录草案。

“这份草案提及公开、透明及保密事项，并列明一旦备忘录签署，就会向公众公布。”

“既然当时我们在野党拒绝了这份草案，我们如今想知道并要求公开的，就是最近10月31日签署的协议内容。”

他也要求政府说明，根据信任与供应协议，在野党及独立议员将获得的拨款总额、资金发放机制，以及有关安排何时开始落实。

此前，国盟已拒绝政府提出的谅解备忘录草案。当时，国会反对党领袖韩沙再努丁声称，拟议协议可能影响联邦宪法中的数项法律条文。



