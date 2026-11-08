砂拉越选举

砂盟旗下四名原任州议员将在来临选举中原区守土。

四人分别为法兹鲁丁（杜邦）、依布拉欣（砂督）、韩沙（老港下）、马丁本（格杜）。

《每日新闻》报道，砂盟主席阿邦佐今日是古晋出席砂盟土保党活动时，笑称四人将会再次成为“尊敬的”。

“不必我多言，但我看你们四位还是会成为‘尊敬的’。”

法兹鲁丁自2016年其出任杜邦州议员；依布拉欣、韩沙则是在2021年首次当选。

马丁本则是在2011年起就代表着格杜。

依布拉欣此前也任职砂拉越公用事业与电信部长；马丁本则此前任职砂拉越食品工业、商品及区域发展部副部长。

砂拉越议会已于10月26日解散，投票日落在12月12日，而提名日则是11月28日。

上届砂拉越选举，砂盟赢得了82席中的76席，而砂团党和行动党各得4席和2席。

不过，随着砂团党2024年解散，全体党员正式转投并入民进党，砂团党旗下3名议员也以集体阵营的形式加入民进党。

而另1名议员，即巴都林当州议员施志豪，则是早在2022年8月宣布退党，转为倾向支持砂盟的独立议员。