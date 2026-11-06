中午12点21分更新

选举委员会今日宣布，第13届砂拉越选举的投票日落在12月12日。

选委会主席南兰哈伦说，提名日定在11月28日，提前投票日则为12月8日，竞选期长达14天。

“砂拉越选举的海内外邮寄选票申请已于10月26日开放。”

“1A类别的申请对象为选举工作人员、选委会官员、军人及媒体人员，申请于11月25日截止。”

“1B类别的申请对象为身在海外的大马公民，1C类别则涉及机构或组织，这两个类别的申请均于11月20日截止。”

南兰主持特别会议商讨砂拉越选举事务及重要日期，随后召开记者会。

选举拨款1.7亿令吉

南兰说明，选委会任命了82名选举官，并由305名助理选举官从旁协助。

他表示，为监督竞选期内的竞选活动，选委会将成立82支竞选执法队（PP-KPR），成员包括警方、地方政府及参选候选人的代表。

“第13届砂拉越选举的选民册共有205万8781名选民，涵盖203万4373名普通选民、1万3575名军人及配偶，以及1万零833名警员、普通行动部队人员及配偶。”

选委会稍后发文告指出，第13届砂拉越选举将启用97个提名及正式计票中心。

“选委会将委任4万零505名工作人员处理选举事务。本次州选将启用82个提前投票中心，设有106条投票渠道，另有1945个普通投票中心，设有4482条投票渠道。”

“投票中心合计2027个，共设4588条投票渠道。”

选委会指出，举行本次砂拉越选举的拨款预计为1亿7494万令吉。