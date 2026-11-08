国盟将在马六甲州选结束后，决定是否对土团党采取纪律行动。

《自由今日大马》报道，国盟主席阿末三苏里透露，联盟已收到成员党针对土团党行为的投诉。

“我们会在最高理事会会议上商议此事。”

“我们会依据事实而非情绪作出决定。”

三苏里今日是在视察吉里望的国盟竞选行动室后，向媒体如是表示。

他透露，相关投诉涉及8月森选前后事件，惟拒绝进一步详述。

此前，国盟总秘书达基尤丁表示，土团党涉嫌违反国盟章程，包括在森选跟成员党打对台，国盟将会对其采取纪律行动。

针对此事，土团党主席慕尤丁直斥荒诞，坚称土团党不曾违反任何规定。

随着土团党检举由伊党把持的国盟领导层后，社团注册局10月20日以未能反驳投诉中的指控为由，撤销了国盟的注册。

不过，高庭两天后裁定暂缓执行是项撤销注册决定。