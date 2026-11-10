马六甲州选

第16届马六甲州选的31个提前投票中心，今早8点准时开放，让1万2531名军警人员及配偶履行投票责任。



根据选举委员会的统计，共有9769名军人及其配偶，以及2762名警员参与提前投票。



所有提前投票中心将根据选委会所制定的时间表，分阶段关闭，时间分别为今日中午12点、下午2点及下午5点。

截至早上9点，提前投票率为20.90%，即2073人已出来投票。



马六甲州选是在州议会获得马六甲州元首莫哈末阿里御准下，于9月23日正式解散后举行。



选委会将今日定为提前投票日，11月14日则为正式投票日。



本届马六甲州选共有68万7697名合格选民。



各政党上阵的情况为：希盟（24席）、国阵（（23席）、同心党（16席）、土团党（7席）、国盟（5席）、土权党（1席）和独立人士（3席）。

在2021年马六甲州选中，国阵赢得21席并组成州政府；希盟赢得5席，国盟则获得2席。

