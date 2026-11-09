希盟承诺，若再度执政马六甲，将继续向在野党州议员提供拨款，这是希盟2018年执掌马六甲州政府时实施的一项做法。

《马新社》报道，马六甲希盟主席阿德里受访时表示，应该保留这项拨款，以确保所有州议员拥有充足的财务资源，履行职责并服务社区。

他说，希盟于2018年执政马六甲时，成为首个向在野党州议员提供拨款的州政府。

“根据我自己担任在野党议员的经验，缺乏这类拨款，将使州议员难以管理服务中心以及协助各自选区的社区。”

“如果你是州议员，却完全没有获得任何拨款，处境就会非常艰难。至少，最基本的需求是获得一笔用于运作服务中心的拨款。”

扩大数码化措施

阿德里表示，尽管资金是通过县署及政府机构发放，但州政府提供给在野党州议员的财务资源，对于以各种援助形式分配给民众而言至关重要。

谈及州政府行政改革时，阿德里说，希盟有意扩大数码化措施，例如通过智慧马六甲系统，让民众以此平台提出援助申请及作出投诉。

他解释，这项方式旨在确保援助分配及民众问题的解决过程更加透明，不受政治因素影响。

“根据这项方式，每一项由民选代表接获的援助申请或投诉，都会先记录在系统中，再转交相关机构采取进一步行动；至于是否批准申请或解决有关问题的最终决定，则由各相关机构作出。”

“落实这项数码化系统，也能让民众追踪投诉的处理进度，例如有关沟渠阻塞或树木倒下等基础设施问题的投诉，同时也能间接让政府监督所采取的行动。”

谈及武吉加迪选区时，阿德里指出，自去年底以来，当地居民共提出255宗投诉，其中231宗成功解决。

他补充，在这些投诉中，101宗涉及沟渠、排水系统及基础设施问题，另外超过80宗则与福利事务有关，包括提供医疗设备，以及协助接受治疗的儿童。

阿德里是希盟武吉加迪候选人，他将面对四角战。在上一届州选举中，他以1057张多数票赢得该议席。

马六甲州选将于11月14日投票，提前投票则定于11月10日。



