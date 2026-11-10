社团注册局强调，该局从未批准任何罗兴亚组织在马来西亚注册为非政府组织。

社团局在面子书发文告指出，社团注册官是依据《1966年社团法令（第832号）》，审查及评估每项社团注册申请。

“符合基本申请条件，并不意味着社团的注册申请会自动获批。”

“每项申请均须基于社团注册官的审查及斟酌决定。”

该局也解释，社团注册的基本条件包括拥有至少7名会员、完整的社团章程及合法的理事，并通过eROSES系统提交完整申请。

“注册程序从通过该系统提交申请开始，随后核查文件及资料，再依据832号法令的条文评估，最终由社团注册官决定是否批准注册。”

社团局也奉劝公众从官方管道获取资讯，避免散播不实消息。

社团可通过eROSES系统www.eroses.gov.my提交注册申请。

近日，一名Threads用户通过账号x_.tw9，挑起马来西亚罗兴亚协会（RSM）的合法性课题，并指该组织不合法。

该用户也质问，在2020年向警方举报上述组织后，内政部是否付诸相关行动。