政府除了通过难民登记文件（DPP）计划收集全国各地罗兴亚难民的数据，也正考虑对罗兴亚难民实施行动限制。

副首相阿末扎希指出，政府一直在研究限制行动的建议，并将国家安全、主权及人权纳入考量。

“在这方面，政府也正在研究对这些群体实施行动限制的可行性，同时考虑国家安全、主权及人权因素。”

扎希是以书面回答回应丹绒比艾国阵国会议员黄日升时，如此表示。

不过，扎希没有进一步说明拟议中的限制措施具体内容，也没有透露可能落实的时间。

正收集难民数据

扎希重申，政府目前正通过难民登记文件（DPP）计划，收集全国各地罗兴亚难民的数据。

该计划目前仍处于第一阶段，主要针对被安置在移民扣留中心的人士。

预计该计划很快将进入第二阶段，涵盖居住在扣留中心以外、持有联合国难民署卡证的人士。

扎希表示，首相署属下的国家安全理事会一直与相关部门及机构合作，协调有关马来西亚难民事务的政策。这些部门包括内政部、外交部与房地部。

他也提及，政府目前正持续举行交流会议，以收集各方意见，并制定适当措施，处理涉及难民群体的问题。

政府考虑实施行动限制之际，反罗兴亚人的情绪日益升温，部分原因是错误资讯及社交媒体宣传活动所推动。

马来西亚并非1951年难民公约或其1967年议定书的签署国，也没有一套全面的国内法律框架承认难民身份。

政府转向由官方掌控的登记制度，引发外界对难民保护问题的担忧，尤其是那些因在缅甸遭受迫害而逃离家园、目前在马来西亚面临不确定未来的罗兴亚人。