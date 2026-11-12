下午5点07分更新

投资、贸易及工业部长佐哈里阿都干尼指出，政府将通过立法，要求数据中心提交营运资料，包括用电量及引进的图形处理器（GPU）晶片数量，以便监督营运。

他说，政府需掌握每座数据中心的营运商和超大规模云端服务商的背景，以及所在地点。

佐哈里今日在吉隆坡为MySaham MITI手机应用程序推介礼致词时说，截至目前，在获批的117个数据中心项目中，55个开始营运了，而它们获得许可后，仍需持续接受监督。

及电力供应，佐哈里指出，数据中心营运商须确定实际所需的供电容量，因为供应商须根据供电协议预留双方议定的容量。

“例如，若一家数据中心预订100兆瓦（MW）的容量，却只使用50兆瓦，剩余未使用的50兆瓦也须付费。”

他指出，此举旨在避免营运商提前预订可能1至3年后才用得上的供电容量。

存在管制晶片再出口问题

佐哈里稍后对记者说，数码部正研究能否援引现有法律，取缔再出口受美国限制的GPU晶片。

“但现在美国实施限制，作为一个国家，我们要确保所有运抵这里的晶片，都供我们自己使用。”

他说，此前有人在大马的数据中心租用空间并进口GPU晶片，却在晶片运抵后将其再出口。

“如果他们（美国）想确认，随时可以向大马政府查询，我们可以核实。”

他说，政府可提供资料，说明使用这些晶片的数据中心所在地点。

方便土著投资者入股

另一方面，佐哈里说，推出MySaham MITI旨在方便土著投资者获取资料，以及办理土著特别股（SKB）事务。

“我们希望通过这款应用程序，让更多人有机会持有国内企业股权。

“推出这款应用程序是贸工部加强数码服务的举措之一。”

他指出，贸工部着重为办理事务的用户提供便利、提高资料管理效率，以及确保申请程序更有条理。

哥宾星也强调加强需监管

数码部长哥宾星也针对该法律表示，政府正考虑加强对数据中心营运商的事故报告和通知规定，以确保一旦数码基础设施发生故障，能够立即向有关当局通报。

他表示，完善的通报机制应明确说明事故性质、应对措施、是否能够解决问题，以及可能受影响的领域。

他今天出席2026年全国人工智能准备周（National AI Readiness Week 2026）推介礼后对记者指出，越来越多领域和经济活动依赖数据中心基础设施和不间断的数码服务，使这类通报规定变得日益重要。

“假设水灾导致数据中心受损，但目前却没有任何机制规定数据中心必须向任何人或有关当局通报事故。

“如果一个生态系统中，整个国家或很大一部分地区都依赖数据中心运作，并且出现很多问题，就需要开始思考，应该如何监管这些基础设施。”

政府积极探讨相关挑战

哥宾星说指出，他与佐哈里共同主持的数据中心工作组（DCTF），也正在研究该领域迅速扩张所带来的挑战。

他表示，政府也正探讨如何鼓励数据中心投资者建设能源与供水的配套基础设施，以满足行业与日俱增的需求。

他指出，谷歌最近宣布的投资计划，不仅限于设立数据中心，还包含在马来西亚建立相关配套生态系统的举措。

“因此，鉴于未来能源需求大幅增加，我们也开始讨论，是否可以考虑让这些企业自行建设能源供应设施，以支撑数据中心的运行，是否也可以在水供方面采取类似做法。”

对于马来西亚在国际管理发展学院（IMD）发布的2026年世界数码及人工智能（AI）排名中，位居70个经济体的第27位，哥宾星表明，政府的焦点应转向确保AI基础设施投资能够创造实际的经济效益。