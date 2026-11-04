贸工部长佐哈里表示，政府将确保大马数据中心发展不会影响作为国家经济支柱的现有工业所需的电力供应。

他说，数据中心是支持应用未来科技的重要基础设施，但发展过程中不能影响现有工业的能源供应需求。

他今日为亚马逊云科技（AWS）云端与人工智能日活动主持开幕后对记者指出，发展数据中心需兼顾各方需求，以确保现有工业的电供持续获得保障。

“我们不会干扰这些工业，因为它们是我国的经济支柱。不过，我们也须参与数据中心的发展，因为这是未来科技，大马工业的各项活动都需要应用这些科技。”

佐哈里表示，发展数据中心有其必要，因为各行业的多种活动皆会应用有关科技，包括正逐步采用更先进科技的制造业。

他说，大马需提供充足的基础设施，让企业能够在我国应用及开发新的科技解决方案。

他指，政府也确保数据中心基础设施的发展不仅让外国投资者受惠，也为本地公司创造参与其供应链的机会。

他说，政府规定数据中心发展项目的本地元素须至少达30%，包括采用本地顾问、承包商、工程师及采购经理的服务。

欢迎外国投资者

谈到上述基础设施的发展融资，佐哈里说，政府鼓励外国投资者引入资金，以建设有关设施。

他说，通过这项方式，投资者承担数据中心的建设成本，大马则从所建成的设施及创造的经济机会中受惠。

“他们（外国投资者）带来投资，建设这些基础设施。他们出资，我们从中受惠。”

他指出，大马也有能力利用天然气等能源，以及发展可再生能源，支持数据中心建设。

佐哈里补充，发展上述基础设施至关重要，以确保大马做好准备，在未来应用新科技，并提高各经济领域的生产力。