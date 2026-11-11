辞呈于昨日正式生效的前交通部长陆兆福，今日最后一次出席部门的常月集会。

根据观察，交通部的职员是从早上9点30分开始陆续集合，陆兆福是在10点04分抵达交通部大堂，副部长哈斯比、秘书长加纳山迪兰等人在场迎接。

陆兆福是应加纳山迪兰的邀请出席常月集会，以及参与配合屠妖节而举办的“昌明爱心之光”活动。

在进入会场前，陆兆福点燃传统立式油灯“Kuttu Vilakku”，这类油灯通常用于屠妖节庆典、宗教仪式及文化活动。

在今年9月已呈辞的陆兆福于上周表明，一旦纳吉正式启动居家服刑程序，其呈辞就即时生效。

陆兆福在会上致词时说，即使失去官职也必须维护个人信誉，且必须说到做到，这也是他从政以来所坚持的原则及谨记父亲的教诲，在面对艰难决定时更应兑现曾作出的承诺。

他说，对他而言，昨日正式辞官是一项明确、必然且坚定的决定，因此，此事没有任何模糊之处，其立场非常明确，且也会贯彻执行。

“对我而言，我说过的话就是我的个人信誉。如果一个人没有信誉，无论你提到什么、讲什么或做什么，别人都不会相信你。对我来说，官职可以失去，但个人信誉必须维持。这是我父亲教导我的处事之道。”

回顾掌舵4年成果

回顾自己掌舵交通部4年来的成就与留下的成果，陆兆福对部门全体人员在推动航空、海事及陆路交通领域的多项大胆改革所展现的努力而感到自豪，包括整合民航局（CAAM）与航空委员会（MAVCOM）、推动FLYsiswa大学生机票补贴计划，以及提升巴生港口的国际竞争力。

他也提到，马来亚铁道公司（KTMB）的收入及乘客人数显著增长，Bas.my巴士服务已扩大至各州首府，东海岸铁路计划（ECRL）及轻快铁系统（RTS Link）等大型项目也持续推进，并对这些成果感到满意。

“我们以此证明，我们的工作不是基于政治情绪，而是以人民的利益为依归。我们公平对待所有人、公平对待所有州属，也公平对待各方，而我们已经证明了这一点。”

他在结束告别致词时强调，自己是怀着坦然的心情卸下职务，并为自己在领导该部期间发生任何不足之处向大家致歉，并希望自己在这几年作出的一些贡献，能为国家及社会的未来留下正面的影响。

喊话继续打击超载超速

另外，陆兆福强调，道路安全攸关人命，不应被视为部长的个人议程或政治层面的课题。

他坦言，去年接连发生的联邦后备队（FRU）严重车祸与苏丹依德利斯教育大学（UPSI）学巴事故，对他造成深刻的心理影响，这两起悲剧也促使交通部加紧推动政策改革、推出新措施，以及改善道路安全措施。

他说，陆路交通局及马来西亚道路安全研究院（MIROS）必须继续加强各项安全工作，包括打击危及道路使用者性命的违法行为，包括超载、非法赛车及超速。

“打击超载车辆并非个人或部长的议程，而是一项必须持续推进的国家使命，因为这关系到安全及人命。”

“我要陆路交通局证明他们是错的。无论有没有我，打击超载车辆的行动都必须继续。”

他希望无论未来由谁掌管交通部，道路安全议程都能继续成为该部的优先事项。

他指出，相关违法行为的法律修正案已落实，执法权也已赋予陆路交通局官员，因此，官员没有理由不采取严厉行动。

他也希望MIROS继续贡献专业知识及研究成果，协助交通部加强道路安全措施。



