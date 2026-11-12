生命权利倡导组织“Hayat”支持诚信党主席莫哈末沙布捐薪，资助民间团体推动公平居家服刑机制，但也希望对方以部长的身份发挥作用，推动这项改革。

Hayat建议莫哈末沙布考虑用1万1900令吉薪金，捐助KeKasih等民间组织推动相关工作，毕竟后者在团结政府推动废除强制死刑的努力中，扮演了重要角色。

“这个社群至今仍持续为死刑犯及其他囚犯提供社会与经济援助。尽管自身资源有限，他们仍尽己所能，持续努力并为他人付出。”

此外，HAYAT表示，他们也迎各界捐助，以加强他们为弱势囚犯提供的福利援助。

“如果莫哈末沙布有意捐助HAYAT，我们恳请莫哈末沙布兄协助询问团结政府，了解为何我们的银行账户至今仍依据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（AMLA）遭到冻结。”

Hayat是今天在一封致莫哈末沙布的公开信中，如此表示。

总部设于吉隆坡的Hayat致力于倡导修复式，重点关注减少监禁人口、改革毒品政策及全面废除死刑。2026年9月，该组织曾遭反洗黑钱机构人员上门调查，其执行长周铨洋也遭到逮捕。截至目前，Hayat的银行账户仍被冻结。

居家服刑法案有局限

Hayat在公开信中表示，他们相信莫哈末沙布了解非政府组织一直与监狱局、内政部及内政部长赛夫丁纳苏丁密切合作，推动马来西亚刑事司法制度改革的努力，而长期以来的监狱拥挤问题，已导致太平监狱发生悲剧，也造成囚犯因福利问题而在羁押期间死亡。

Hayat认为，制定居家服刑法令与政策，是解决监狱拥挤问题，推动马来西亚迈向“修复式正义”（rehabilitative justice）的最佳途径。

“目前由内政部提呈的居家服刑法案，在适用对象方面有所局限。该法案仅适用于延扣候审者，不涵盖已被法庭定罪的囚犯。”

“马来西亚真正需要的是一项全面的居家服刑法案，让所有符合资格及适合接受居家服刑的囚犯，都有机会获得这项安排。”

农部可推”第二机会“职培

Hayat强调，居家服刑不是为了协助罪犯逃避刑罚，而是为了让囚犯更容易接受改造，并重新融入社会。

“除了协助囚犯改过自新，这项措施也能确保有健康风险的囚犯不会继续被关押在监狱，以致健康状况恶化，甚至最终丧命。”

“即使他们是罪犯，也不代表政府有权剥夺他们作为人的基本权利。”

该组织提醒，作为改造工具，居家服刑与假释不应在囚犯获释后便画上句点，前囚犯需要一套完善的支援制度，协助他们重新适应社会，并学习符合当前经济需求的新技能。

针对此，Hayat认为农业部在协助发展”第二次机会“职业培训计划方面，具备适当的条件与优势。

”通过该部门提供的技能培训及资源，可以确保前囚犯在改造与重返社会的过程中，拥有积极正面的发展方向。”