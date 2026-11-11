履行承诺辞去交通部长职的行动党秘书长陆兆福说，该党尚未讨论填补部长职缺的潜在人选，并指最终还是交由首相安华决定。

“是的，我们将交由首相决定。这是他的职权，我们稍后会与他讨论。”

陆兆福今早应交通部秘书长加纳山迪兰的邀请出席部门常月集会，以及参与配合屠妖节而举办的“昌明爱心之光”活动后，受媒体询问时这么说。

另外，也是芙蓉区国会议员的陆兆福说，他将全心专注于党秘书长的职责，同时继续履行国会议员的职务。

他也重申，全力支持安华领导以希盟为主的团结政府。

询及是否打算在下一届全国大选后重返内阁，陆兆福说，他会在大选后才回应此事。

辞职抗议纳吉居家服刑

陆兆福最初是在9月19日行动党中委会会议后提出辞职。当时，中委会议决，陆兆福将退出内阁，以反映行动党反对纳吉用居家服刑的方式服完剩余刑期的立场。

随后，陆兆福于9月28日向安华提呈辞职信，但应安华要求，同意暂时留任，但已为离职设下明确期限，即将在纳吉回家当天生效。

纳吉昨晚在吉隆坡高庭批准相关申请后，从加影监狱转回其吉隆坡住家。

根据庭令，现年73岁的纳吉将在居家服刑期间，服完SRC国际公司案件减刑后的剩余6年刑期，直至2028年8月23日。之后，他必须于2028年8月24日返回加影监狱，为一马公司案件服刑。

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