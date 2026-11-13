伊党主席哈迪阿旺“非穆残暴”言论招致各造挞伐，同心党要求马华、民政、宏愿党就是项言论表明立场。

同心党发言人陈宏耀表明，同心党拒绝种族政治，也反对利用宗教制造对立。

他进而要求与哈迪同台的马华总会长魏家祥、民政党主席刘华才、宏愿党主席韩沙再努丁，在马六甲选举投票日以前，说明各自政党就哈迪言论的态度。

“盟友在台上贬低非穆斯林，你们不出声，却继续要求选民把票投给同一个阵营。这样的候选人即使中选，进入政府后，又能替谁说话？”

民政党、宏愿党为伊党所主导的国盟成员党；马华则是国阵成员党，国阵与国盟目前正携手征战马六甲选举。

指哈迪也曾批评穆斯林领袖

文告中，陈宏耀强调，民众选择领袖，应视乎其诚信、解决问题的能力，不应因其种族或宗教身分而获宽待。

“我们尊重每一位长辈，也尊重每一种信仰。但最糟糕的领袖，无论信什么宗教，都不值得人民的一票。”

他也重提哈迪过去批评穆斯林领袖的案例，其中就包括在2022年抨击国阵仍有受贿之人，以及2023年抨击巫统主席阿末扎希在健思基金案中获判DNAA一事。

“哈迪当年批评的领袖也是穆斯林。他没有因为对方的宗教身分，就放下对贪腐和司法问题的追问。”

“我认同当年的哈迪，也希望同样的标准，今天依然适用。”

昨晚， 哈迪 在国阵—国盟的竞选压轴集会上致词，期间声称穆斯林领导再差也不比非穆斯林残暴。

他表示，伊斯兰政治以罪与功德为基础，相较之下，非穆斯林的统治则更加残暴。

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

不过，在引起反弹后，哈迪办公室将问题归咎于《当今大马》报道断章取义，误导读者。