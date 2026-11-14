全国总警长卡立指出，根据刑事罪案调查部数据，从2024年至今年9月，共有9万6844名外籍人士因涉及各种罪案而被捕。

他在文告中说，在2024年共逮捕3万3136人，隔年增加至3万6740人，增3604人或10.9%；今年截至9月，警方已逮捕2万6968人。

“警方将对任何涉及违法和犯罪行为的外籍人士采取严厉行动，包括通过联合行动、情报共享及更有效的执法，加强与其他机构的协作。”

他说，警方致力于对任何在马来西亚境内参与犯罪活动的人士，包括外籍人士，采取严厉且持续的执法行动。

任何人都需守法

卡立强调，警方坚定秉持法律面前人人平等的原则，无论个人身份、地位或国籍，都必须遵守马来西亚法律。

他呼吁社会大众继续扮演警方战略伙伴，向当局提供与犯罪活动有关的情报。

“社会大众的合作与关注，对于协助预防罪案工作至关重要，以确保公共秩序与安全持续受到维护。”

本周三，一名警员在吉隆坡甲洞一处住宅单位，遭一名情绪失控的外籍男子袭击，导致右手腕被砍断。

一巡伍长蒂埃里罗杰于周四在吉隆坡中央医院接受右手腕接驳手术，手术顺利完成。



