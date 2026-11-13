巫统总秘书阿斯拉夫警告，任何一方若不尊重国阵与希盟之间的政治协议，则协议恐将失效，届时或须还政于民。

阿斯拉夫说明，相关协议列明各方须共同恪守的条件与底线，包括尊重马来统治者、国家元首、伊斯兰、马来人特殊地位。

他补充，这项协议正是当年遵照国家元首谕令，共同组建团结政府的基石。

“我要提醒行动党领袖，重新回到协议框架内。”

“我们签有两份重要协议：第一份是国阵与希盟之间的协议，第二份则是关于组建团结政府的协议。”

“协议清楚阐明，政府是依循国家元首谕令联合组建，并设有多项底线与准则。”

《新海峡时报》报道，阿斯拉夫昨晚是在出席国阵—国盟的马六甲州选大型造势活动后，接受媒体采访。

出席是项造势活动的，还有伊党主席哈迪阿旺、署理主席端依布拉欣、马华总会长魏家祥、伊党总秘书达基尤丁、宏愿党主席韩沙再努丁、斗士党主席慕克里兹。

要求还政于民

阿斯拉夫重申，倘若相关政党无法继续遵守协议条款，协议将自动作废。

他表示，届时理应还政于民，避免无休止的政治纷争动摇政府稳定，并打击投资者信心。

“如果他们（行动党）开始觉得再也无法遵守这些条款，协议就会自动失效。”

“协议一旦失效，我们就该展现君子风度，把委托权交还给人民。”

“眼下大选日益逼近，我们不应该让人民承受无止境的政治纠纷，这会让政府动荡并削弱外资信心。”

阿斯拉夫表示，本届政府执政将满四年，国阵认为如今正是还政于民的合适时机。

不过他强调，国阵并未要求更换首相，只是主张将委托权交还选民。

“国阵的立场十分明确。党主席已多次重申，我们无意透过走后门的方式推翻政府，也不寻求更换首相。

“我们要的是还政于民，因为我们认为，当初划下的红线已遭逾越。”

马来人大团结不边缘他族？

另一方面，阿斯拉夫声称，马来人大团结并不意味着其他族群会被边缘，毕竟马来西亚向来以多元种族社会为立国根基。

他认为，主要族群的团结至关重要，有助于维系政局稳定，并保障各族之间的和谐。

“即便巫统、伊党、国阵与国盟携手合作，也绝不存在边缘其他族群的问题。这绝不会发生，因为多元社会才是这个国家的根基。”

“马来西亚属于全民，涵盖马来人、华人、印度人，以及沙巴和砂拉越人民。

“因此，核心族群团结后压迫其他族群的情况绝对无从谈起，也绝不会发生。”