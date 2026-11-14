首相安华指出，马来西亚目前每月面对数以千计的试图网络攻击，促使安全部队必须具备更迅速及稳健的应对能力，以应对新时代的国防威胁。

他说，国家安全局势不再仅限于传统军事威胁，网络攻击、系统入侵及恐怖组织分支活动，已成为当前最严峻的挑战。

“我们每个月面对数以千计的企图攻击。因此，我们必须加强防御。上周我与马来西亚武装部队领导层会面，商讨加强武装部队的网络安全部门。”

安华今天在国民服务计划3.0学员与安华会面活动上，回答参与者提问时表达上述观点。

为了说明这类威胁的严重性，安华提及美国近期发生的机场运作受干扰事件，该事故源于电讯系统故障。

“美国拥有先进的科技，却无法查明原因，其电讯系统遭到攻击导致瘫痪。目前仍在等待最终报告。”

此外，安华强调，国家防御模式及装备采购必须迅速适应现代科技的发展，例如无人机的操作，同时不能忽视传统国防领域。

他说，意识到强化这两大国防领域的迫切需求，政府已将国防部拨款提高至历史新高，使其成为获得最多拨款的部门之一，仅次于教育部及卫生部。

他说，这笔庞大可用于替换安全部队中过于老旧的各种传统装备，包括海军舰艇、飞机及装甲车。

“由于飞机老旧、坦克故障，因此我们必须在这方面花费。不过，在采购方面，政府也要确保不再出现过去的问题，例如通过代理人及支付高额佣金，导致数百万令吉的舰艇项目搁置。”