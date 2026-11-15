马六甲州选

行动党秘书长陆兆福形容，该党在马六甲州选举中成功捍卫4个州议席，包括两个关键混合选区格西当及爱极乐，是一项令人鼓舞的成绩。

他说，成功守住爱极乐州席意义重大，因为从纸面数据来看，国阵与国盟的选票总和预计将超过行动党。

然而，《马新社》引述他说，正式成绩却证明情况并非如此，行动党以超过5000张多数票优势守住爱极乐州席，得票率达55%。

“爱极乐实际上是一个混合选区，超过40%的选民是马来人，而我们获得超过20%的马来选民支持，尤其是年轻马来选民。”