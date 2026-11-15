守住混合区意义大，惟陆兆福承认支持者投票热情降
马六甲州选
行动党秘书长陆兆福形容，该党在马六甲州选举中成功捍卫4个州议席，包括两个关键混合选区格西当及爱极乐，是一项令人鼓舞的成绩。
他说，成功守住爱极乐州席意义重大，因为从纸面数据来看，国阵与国盟的选票总和预计将超过行动党。
然而，《马新社》引述他说，正式成绩却证明情况并非如此，行动党以超过5000张多数票优势守住爱极乐州席，得票率达55%。
“爱极乐实际上是一个混合选区，超过40%的选民是马来人，而我们获得超过20%的马来选民支持，尤其是年轻马来选民。”
马六甲州选
行动党秘书长陆兆福形容，该党在马六甲州选举中成功捍卫4个州议席，包括两个关键混合选区格西当及爱极乐，是一项令人鼓舞的成绩。
他说，成功守住爱极乐州席意义重大，因为从纸面数据来看，国阵与国盟的选票总和预计将超过行动党。
然而，《马新社》引述他说，正式成绩却证明情况并非如此，行动党以超过5000张多数票优势守住爱极乐州席，得票率达55%。
“爱极乐实际上是一个混合选区，超过40%的选民是马来人，而我们获得超过20%的马来选民支持，尤其是年轻马来选民。”
“在年轻选民的投票渠道中，尽管我们没有获得多数支持，但支持率令人满意……这让我们得以以较大的多数票赢得该议席。”
他今日出席2026年柔佛州行动党常年代表大会后，在记者会上这么说。
需重新激发支持者热情
陆兆福提到，这项成绩打破对手散播的迷思，即行动党无法获得马来选民的支持，同时也证明只要持续服务及走入基层，该党仍能获得社会各阶层的认同。
不过，他也坦言，近期一系列选举中，该党面对忠实支持者的投票率下滑的趋势，尤其是在森美兰及马六甲等城市地区。
他分析，造成这现象的数个关键因素包括政治冷感，以及部分支持者感到失望，认为自己没有理由出门投票。
“这是我们必须面对的挑战，必须重新激发他们的热情，让他们相信我们依然是他们最好的选择。”
砂行动党享充分自主权
针对12月12日举行的砂拉越选举，陆兆福说，砂拉越行动党获赋予充分自主权，以制定竞选策略、决定参选议席数量及遴选候选人。
他说，在结束马六甲州选举后，该党目前已将焦点全面转向砂拉越，党总部领导层将全力协助砂拉越竞选团队助选。
他说，在砂拉越选举结束后，中央领导层将与全党领导团队将全力备战来届全国大选，预计大选将在不到一年内举行。
另一方面，陆兆福强调，只要首相安华继续获得国会下议院多数议员支持，解散国会的权力就由首相自行决定。
他说，现任政府的任期还有约一年，任何要求提前解散国会的外部压力都不应受到理会。
他认为，首相应利用剩下的一年时间，全力专注于落实改革议程及国家数项重要政策，包括修订联邦宪法及制定新法令，推进已规划的法律改革。
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