马六甲州选

希盟将在下周召开会议，对昨天的马六甲州选举成绩进行初步检讨。

公正党宣传主任法米说，该希盟秘书理事会会议将全面探讨所需改善和重组的层面，以加强希盟备战来届选举的工作。

“党将进行检讨，以鉴定需重组的层面，一些人也对在地的竞选机关备战情况提出初步看法，尤其是在乡区。”

身兼通讯部长的法米今日在拉萨敏申组屋出席乐龄人士安全系统试点计划后，在记者会上这么说。

出席者包括首相署（联邦直辖区）部长杨巧双，以及吉隆坡市长法伦。

法米也是希盟通讯主任。他说，评估事项也包括候选人展开竞选活动的准备、年轻选民的支持倾向，以及本届甲州选与上届全国大选投票率的比较。

他指出，尽管公正党在一些议席面对挑战，但希盟成员党民主行动党成功捍卫所有原有议席，被视为希盟的一项正面发展。

国阵在昨天落幕的甲州选举中赢得21席，维持上届的议席成绩；战略盟友国盟则赢得3席，使双方合计掌握24席，进一步扩大执政优势；希盟则赢得4席。