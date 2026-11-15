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马六甲州选 马六甲国阵主席阿都拉勿（Ab Rauf Yusoh）宣誓就任马六甲首长，开启其第二任期。

根据《马新社》，他是今午12点10分在爱极乐的马六甲州元首办公室，于州元首莫哈末阿里前宣誓就职。

马六甲州政府秘书沙哈沙烈（Salhah Salleh）及昨日在第16届马六甲州选中胜出的州议员候选人，也见证宣誓仪式。

出席者还包括副首相兼国阵主席阿末扎希、马华总会长魏家祥，以及国大党署理主席沙拉瓦南。

为了庆祝国阵与国盟胜选，阿都拉勿之后在记者会上宣布，明日（11月16日）列为州特别假期。

他说指出，这项宣布是也是为了感谢马六甲人民给予国阵与国盟信任和委托，让两党继续执掌州政权。

“为了感谢全体马六甲人民给予我们信任和委托，让我们继续治州，我欣然宣布，11月16日（星期一）为马六甲州特别假期。”

扎希呈人选委任状

较早前，阿末扎希前往武吉波浪的马六甲州元首官邸觐见州元首，以提呈甲州首长人选委任状。

阿都拉勿成功在州选捍卫丹绒比达拉州席，他以8615张多数票击败希盟候选人尤纳斯里（Yunazri Mustamiri），成功连任。该议席由两名候选人一对一对垒。

国阵与国盟组成的联盟取得超过三分之二多数议席，得以组建州政府。

其中，国阵赢得21席，国盟获得3席，两党在28个州议席中合共拿下24席。希盟只凭行动党赢得4席。

阿都拉勿也是马六甲巫统主席。他于2023年首次受委为马六甲首长，接替辞职的前任首长苏莱曼（Sulaiman Ali）。