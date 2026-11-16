截至9月30日的2026年首9个月，雇员公积金局的总投资收入达833亿2000万令吉，较2025年同期的639亿9000万令吉增长30%。

《马新社》报道，公积金局今日发文告指出，2026年第三季的总投资收入达258亿2000万令吉，比去年同期的250亿7000万令吉微升3%。

该局首席执行员阿末祖卡奈因（Ahmad Zulqarnain Onn）表示，首9个月的业绩表现稳健，反映多元化投资组合抗跌力强，也印证前几季提前布局的策略奏效。

“第三季收入增幅放缓；全球股市疲软，加上债市收益率走高，预计这股放缓趋势将延续至第四季。”

“本季初，政府举债、通胀持续，以及人工智能相关股票估值偏高，这几方面的风险皆已升温。”

阿末祖卡奈因指出，局势如此，公积金局更须严守纪律管理投资组合，在把握机遇与应对新风险之间取得平衡，并始终着眼于长期稳健回报，保障会员退休后的生活。

公积金局披露，2026年第三季的股票投资收入达174亿1000万令吉，较去年同期的169亿5000万令吉增长3%，占当季总投资收入的67%。

文告指出，受惠于企业盈利稳健、资金持续涌入人工智能相关领域，以及整体经济环境向好，全球股市在第三季依然坚挺。

“这为基金经理创造了良机，得以积极调配投资组合并创造价值，进而推高股票投资收入。”

至于固定收益工具，则在2026年第三季贡献了71亿2000万令吉，占当季总投资收入的28%。

文告说：“尽管主要市场收益率攀升，在当季对债券投资组合构成估值压力，但固定收益投资仍持续带来稳健进账，稳定了整体投资组合。”

文告表示，房地产与基础设施在2026年第三季进账8亿9000万令吉，货币市场工具则带来4亿令吉收益，皆符合这两类资产的预期回报。

投资38%在海外市场

截至2026年9月30日，公积金局的总投资资产达1兆5500亿令吉，其中38%投向海外市场。

公积金局指出，海外投资在当季进账136亿8000万令吉，占总投资收入的53%。

传统储蓄户头与伊斯兰储蓄户头的总投资收入，则分别为213亿9000万令吉及44亿3000万令吉。

会员人数突破1860万

会员人数方面，公积金局在2026年首9个月新增近65万9000名会员，使总会员人数突破1860万人。

文告说，活跃会员增至1120万人，活跃与非活跃会员的比例改善至60对40。

“同期共有5万4336名新雇主注册，截至2026年9月，活跃雇主增至64万6686人。”

2026年第三季的总缴纳额达304亿4000万令吉，较去年同期的278亿4000万令吉增长9.34%。

公积金局指出，今年首9个月的自愿缴纳额增至182亿7000万令吉，显示会员在强制缴纳之余，仍积极累积额外退休储蓄。

“公积金局的数码平台便利了会员自愿缴纳，从而带动这波增长。”

此外，通过“自愿超额缴纳”（i-Topup）按高于法定缴纳率供款的大马正规领域会员，按年增加6.9%至24万4350人。



