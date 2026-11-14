美国科技龙头公司英伟达因为创办人黄仁勋卷入婚外情丑闻，股价大跌。基于公积金局持有56亿令吉的英伟达股票，宏愿党议员要求它交代相关投资盈亏。

宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫今日发文告说，虽然公积金局投资英伟达的数额占总资产比重较小，但会员仍有权了解其中风险。

“如今英伟达陷入领导层风波，波及甚广，更牵动市场波动，公积金局会员究竟正承担多大风险？”

“公积金局总资产高达1兆5400亿令吉，投资英伟达的比重虽小，但会员有权知道，眼下局势是否会波及自身缴纳金，且更重要的是，当局如何管控这项风险。”

据报道，英伟达（Nvidia）近日因黄仁勋卷入桃色风波及出口监管等争议，导致其股价连续两个交易日下跌约9.5%，市值蒸发约4300亿美元。

报道说，持有英伟达股票约56亿令吉的公积金局料也受影响，投资缩水约5亿令吉。

因此，旺赛夫敦促当局立即解释投资情况以及盈亏。

“我要求公积金局交代所持英伟达股份的现值、当初买入成本，以及目前的盈亏。此外，公积金局也须说明，在制定投资决策时，如何评估科技股起伏与地缘政治局势的风险。”

质问芯片出口管制

旺赛夫也是宏愿党副主席。他进一步质问贸工部与关税局针对人工智能芯片出口管制而展开的调查，质疑政府在面对此事时如何守住马来西亚科技投资的声誉。

“与此同时，贸工部正联同关税局调查，是否有人工智能芯片运抵马来西亚后违规转口，此事令人深感质疑。”

“政府如何保证，马来西亚不会沦为规避高科技芯片出口管制的暗道？此事又是否会损害马来西亚作为科技投资重镇的声誉？”

他更敦促政府说明是否采取任何措施，以避免影响国家数据中心产业的未来发展。

“英伟达风波也牵动市场情绪，波及涉足数据中心与人工智能生态系统的本地企业。政府将采取什么措施，防止这场风波打击国际投资者信心，进而影响马来西亚数据中心产业的前景？”

他指出，提出质问并非要危言耸听，而是希望当局能够以透明负责的态度妥善保障人民的退休储蓄金。

“我不希望会员陷入恐慌，毕竟公积金派息取决于整体投资组合的表现，而非单一公司成败。”

“然而，这绝非沉默不语的借口。我敦促公积金局与政府公开交代，唯有通过透明、审慎且负责任的管理，人民的退休储蓄资金方能被妥善保障。”

内政部长赛夫丁今天披露，警方自2025年4月起，便调查马来西亚涉嫌被用作中转站，以规避美国英伟达人工智能芯片出口限制一事。

他说，警方援引《2010年战略贸易法令》展开调查，起因是美国指控有代理公司涉嫌透过非法采购，以及经由马来西亚转运先进人工智能芯片，以规避出口限制。

贸工部目前主导这项跨部门调查，参与单位包括警方、国家银行、内陆税收局、通讯及多媒体委员会（MCMC）及关税局。



