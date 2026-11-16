国会报道

在国阵和国盟于马六甲州选中赢得三分之二多数议席两天后，一批国阵后座议员促请首相安华领导的政府，在国会下议院回应同心党共同领袖拉菲兹提出的7项课题。

拉菲兹提出的课题包括一笔据称高达950万令吉的款项，而人力资源部长拉玛南否认曾收取这笔款项。

京那巴当岸国会议员纳因莫达今日在国会与另外6名国阵后座议员召开记者会说，尽管同心党在所竞逐的16个议席中未能赢得任何一席，但涉及政府行政诚信、公共资金及执法机构的指控，仍值得政府作出解释。

“严重但未经证实的指控，可能损害投资者信心、国家机构声誉及公众信任。”

950万指控及NexG等

纳因莫达列出拉菲兹辞去经济部长职务以来提出的7项课题，并呼吁彻查企业黑帮与政治人物之间涉嫌存在的联系。

他支持由总检察长杜苏基领导的特别工作队，并促请政府在法律允许的范围内公布调查结果。

安华于10月20日在国会下议院表示，已要求有关报告在3个月内完成，并对外公布。反贪会则否认其官员曾协助商人接管竞争对手公司的指控。

针对据称涉及950万令吉的款项，纳因莫达促请警方完成调查，并对任何有证据支持的违法行为采取行动。

纳因莫达也要求证券委员会及大马交易所，调查NexG有限公司涉嫌受到政治干预的事件。该公司供应大马卡及护照。

拉菲兹此前指称，一名被称为“R先生”的中间人，与NexG有关联，并向安华的前政治秘书法哈斯汇报；法哈斯否认试图控制该公司。

纳因莫达促请财政部及相关机构，公布其持有的Zetrix AI有限公司股份，并区分账面亏损与实际已实现的亏损。

他也要求内政部确认总值10亿5000万令吉的国家综合移民系统的进展，并解释移民数据将如何受到保障。

承包商HeiTech Padu于10月29日向大马交易所提交的文件中指出，在该公司与Zetrix的合作协议失效后，有关系统的推行不会受到影响。

针对陆路交通局有3亿1400万令吉款项尚未收取的问题，纳因莫达询问政府追回多少款项，以及一张价值2亿3100万令吉的支票后来如何处理。

时任交通部长陆兆福表示，银行根据公司的指示，没有处理该张支票。他于10月27日在国会告诉议员，政府正准备起诉MyEG及Zetrix。Zetrix于11月13日提交的文件中则表示，所拖欠的款项数额没有变化。

最后，纳因莫达要求政府公布另一项独立调查的进展及结果。该调查旨在查明前反贪会主席阿占巴基购买的股票，是否超出公务员允许持有的限额。阿占巴基此前否认涉及不当行为。

“任何有根据的指控，都必须在没有政治干预的情况下，以独立及专业的方式展开调查。”

“如果有证据显示涉及不当行为，无论相关人士身居何职，都必须采取法律行动。”

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜于10月29日以书面方式回复国会时表示，政府将在决定是否公布报告前，衡量法律及隐私方面的考量。

较早前，纳因莫达表示，国阵和国盟在马六甲州选举中赢得28个议席中的24席，投票率达71.77%，显示人民对州领导层充满信心。

国阵于周六在马六甲州选举中赢得21席，国盟则在28席的州议会中拿下3席。

希盟则由行动党4名原任议员成功守土，公正党及诚信党的所有候选人皆告落败。