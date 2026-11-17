首相安华重申，联邦政府依然稳固，正全力落实政策与履行对人民的责任，无暇理会内阁改组的揣测。

《马新社》报道，他说，尽管行动党秘书长陆兆福辞去交通部长职后坊间议论纷纷，但目前并无迫切需要改组内阁。

“政府如今局势稳定，各项政策都在内阁里全盘商议，我也与各政党部长携手共事。”

“我们共事、分享、商讨，立场一致，包括面对敏感的双边、多边以及东盟课题。”

他昨天在马尼拉出席第49届东盟峰会及相关峰会期间召开记者会时，发表上述的看法。

安华率领马来西亚代表团，于11月15日至17日赴菲律宾出席第49届东盟峰会及相关峰会。本届峰会由菲律宾担任轮值主席国，主题为“携手领航未来”。

未批准陆兆福辞函

谈到陆兆福辞职一事，安华表明尊重其坚守原则的立场，尽管早前曾挽留对方再三斟酌。

“他（陆兆福）基于原则要求我接受辞呈，但我尚未批准。不过我尊重他的决定，毕竟捍卫自身秉持的原则对他而言至关重要。”

“在多国的联合政府中，这种情况并不罕见。既然组成联盟，联邦与州属的局势有时难免各异。”

在国家元首苏丹依布拉欣特赦下，前首相纳吉上周开始居家服刑，陆兆福在同日宣布辞去内阁官职，并即时生效，以示抗议。

否认团结政府动荡

安华进一步说明，朝野政党之间的沟通大门依然敞开，包括通过与各党领袖及内阁同僚举行正式或非正式会面，消弭彼此分歧。

同时，安华抨击外界刻意渲染政府动荡的印象，直指那不过是有心人操弄的政治宣传议程。

“外界夸大其词，纯属竞选造势议程。但眼下我们只需坚定方向，埋头苦干。最重要的是，为国家交出最好的成绩。”



