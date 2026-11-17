断掌警员虽面临危险，因担心民众安全而没开枪
日前在甲洞遭外籍人士挥刀袭击而断掌的警员，尽管当时面临迫在眉睫的危险，却因担心周围人士安全而没有开枪。
《马新社》报道，武吉阿曼防范罪案及社区安全局总监诺希山（Noor Hisam Nordin）指出，该警员有权自卫，因为他当时面对的威胁可能导致死亡或严重受伤。
然而，该警员担心，任何开出的枪可能会击中公众，包括子弹反弹或碎片造成的伤害。
诺希山今日在吉隆坡医院探访该名警员后向记者说：“无法预测的动作有时会导致意想不到的事故。警员在作出决定前，考虑了周围环境，以及对其他人构成的风险。”
日前在甲洞遭外籍人士挥刀袭击而断掌的警员，尽管当时面临迫在眉睫的危险，却因担心周围人士安全而没有开枪。
《马新社》报道，武吉阿曼防范罪案及社区安全局总监诺希山（Noor Hisam Nordin）指出，该警员有权自卫，因为他当时面对的威胁可能导致死亡或严重受伤。
然而，该警员担心，任何开出的枪可能会击中公众，包括子弹反弹或碎片造成的伤害。
诺希山今日在吉隆坡医院探访该名警员后向记者说：“无法预测的动作有时会导致意想不到的事故。警员在作出决定前，考虑了周围环境，以及对其他人构成的风险。”
“他也相信，自己持有的枪械或许能够阻止嫌犯继续实施暴力行为，但嫌犯并没有受到威慑，反而继续发动攻击。”
诺希山指，该警员的行动符合警方标准作业程序。
他说，尽管身受重伤，事件现场的视频画面显示，该警员仍能够控制局势，并指示周围的人寻找掩护。
隆总警长下令有危险就开枪
11月日晚上，甲洞发生外籍人士挥刀袭击，导致警员断掌的骇人事件。受伤警员泰瑞在吉隆坡中央医院历时八小时的复杂显微手术后，顺利接回断掌。
吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）在案发后下令，属下警员一旦察觉有任何威胁，必须毫不犹豫开枪。
他通过吉隆坡警方面子书专页发布一段语音讯息，严厉地表示不希望前线警员遭遇类似甲洞事件的情况。
随后，人权组织人民之声批评法迪尔的指示违反国际人权标准。
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