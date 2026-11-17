日前在甲洞遭外籍人士挥刀袭击而断掌的警员，尽管当时面临迫在眉睫的危险，却因担心周围人士安全而没有开枪。

《马新社》报道，武吉阿曼防范罪案及社区安全局总监诺希山（Noor Hisam Nordin）指出，该警员有权自卫，因为他当时面对的威胁可能导致死亡或严重受伤。

然而，该警员担心，任何开出的枪可能会击中公众，包括子弹反弹或碎片造成的伤害。

诺希山今日在吉隆坡医院探访该名警员后向记者说：“无法预测的动作有时会导致意想不到的事故。警员在作出决定前，考虑了周围环境，以及对其他人构成的风险。”

