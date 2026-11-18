内阁批准成立大马中国高等教育联合委员会，以加强两国在高教领域的合作机会。

高教部长赞比里说，这是大马高教迈向国际化的其中一项进展，联合委员会每年将召开会议，成为两国在高教领域的双边合作平台。

他透露，联合委员会的首次会议原定于今年召开，但由于马来西亚仍有一些事务需要处理，因此展延至明年。

“最新的进展是，内阁已批准成立（马中）高教联合委员会，这意味着，两国将每年轮流举行有关高等教育的会议。”

“这项协议已经签署，首届会议将于明年在中国举行。”

他今日是在出席2026年布城创意节后，接受媒体采访。

提及布城创意节，赞比里形容，这项已迈入第三届的国际活动，成功让大马成为教育领域的重要参考中心。

他说，来自乌兹别克斯坦、菲律宾、印尼及哈萨克斯坦等国的部长也出席上述活动，此外，8个国家也通过大学研究合作网络（iUNRC）参与研究讨论。

“我们希望借此在社会建立一种新文化，让新一代能够思考并提出好的构思，以推动国家当前及未来的发展。”

高教部是自2024起举办布城创意节，目标是推动理念与高等教育普及化，以及推广大马成为区域和全球知识论述与创新中心。

该创意节每年汇集思想领袖、专家、政策制定者、学者、业界人士及社会大众，在具影响力的平台上讨论和分享创新理念，以及应对国家与全球当前挑战的解决方案。