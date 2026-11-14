内阁同意维持修订前的最低入学条件，以供独中统考毕业生申请报读私立大专的医学课程后，董总呼吁尽速落实内阁议决，以纠正新规定。

董总今日发文告表示，这项宣布实质上只是恢复原有政策，并非新的政策突破。

“该升学路径行之有年，大马医药理事会2022年第二版指南早列明，统考生可直接升入医学学士课程。”

文告说，大马医药理事会于上个月在官网公布原定2027年1月1日起实施的新版指南，该指南将统考从直升医学学士课程的资格名单中剔除，不仅取消统考生直升资格，还将其与大马教育文凭（SPM）等并列，并规定统考生必须先修读基础课程，且报读基础课程的门槛由三科B4提高至五科B4。

文告指，董总获悉此项变动后，认为新的入学资格并不合理，随即透过各方管道向政府反映，指出上述指南要求已完成六年中学教育的统考生额外修读基础课程并不合理，促请政府维持原有入学资格。

“统考生的升学权益，绝不应因一份突然公布的指南而陷入不确定与不安之中。”

“若非各方及时察觉并积极反映，2027年起统考生将平白失去直接报读医学系的机会，对广大学子、家长、私立大专乃至独中教育体系的影响至为深远。”

“内阁议决维持原有入学条件，固然回应了广大统考生、家长与华社的关切，也体现了政府对统考生升学权益的重视，但事后的纠错并不能取代对整个决策失误的问责。”

促官网正式公布避免混淆

董总促请大马医药理事会与高教部尽速更新入学指南并在官网正式公布，以白纸黑字确认统考生可凭指定五科至少B4的成绩直接申请医学系，避免学生和大专院校混淆。

“我们也促请政府与各专业认证机构建立制度化的事前咨询机制，今后凡涉及统考文凭的入学资格或学术认证修订，必须事先与董教总及利益相关者充分沟通，避免再发生‘先更改、后撤回’的行政失误。”

“当局亦应全面检视其他专业课程指南中涉及统考生的条文，确保没有类似不合理限制。”

董总强调，统考文凭的学术水平广受世界多国承认，许多海外大学并未如此变更统考生的入学申请资格。

董总吁请大马医药理事会及国内相关专业机构，日后在修订任何入学规定时，务必秉持专业与审慎的态度，参考国际学术界的普遍做法，切勿损害莘莘学子的升学权益。

“我们将持续关注此事的后续发展，继续为统考生争取公平合理的升学机会。”

昌明政府发言人兼通讯部长法米昨日表示，内阁同意维持修订前的最低入学条件，以供独中统考毕业生申请报读私立大专的医学课程。

因此，统考毕业生只要在指定的5个科目取得至少B4的成绩，仍有资格直接申请报读私立大专的医学学士课程。

法米说，为确保这方面程序顺利进行，卫生部及大马医药理事会将与高教部协调后续行动。



