国盟马日丹那国会议员玛丝炒作隆雪华堂招牌字体课题，遭到民政与马华齐齐炮轰。

民政党署理主席胡栋强发表中文文告，抨击玛丝在国会下议院挑起此事，甚至要求隆雪华堂调整中巫字体大小，充分暴露狭隘文化观念与缺乏包容的政治思维。

“隆雪华堂自1923年创立至今，已有超过百年历史，是华社文化传承及国家发展历程的重要见证。其招牌、建筑特色及历史风貌，都是文化遗产的一部分，不应因政治炒作而受到干预。”

他强调，马来文地位必须受到尊重，却不能成为排斥其它语言与文化的借口，宪法亦保障了其它语言的使用、学习、传承。

他提醒，尊重马来文与维护各自文化并不冲突，任何政治人物都不应刻意制造族群对立。

“难道中文字比马来文字体大，就代表不尊重国语？难道维护百年文化建筑的原有特色，也会威胁国家认同？这种狭隘思维只会破坏马来西亚引以为傲的多元文化。”

不应要求各自放弃文化

玛丝 昨日在国会下议院挑起上述课题，质疑隆雪华堂百年招牌中文字体比马来文字体突出，要求予以整改。

而在较早前，巫青团长 艾科玛 亦率先炒作隆雪华堂地契更新费用获削减一事。

针对历史遗产机构地税与地契更新问题，胡栋强则是要求政府建立公平且透明的制度，明确公布申请资格、地税减免条件及地契更新程序，确保各族文化遗产机构获得公平待遇。

他也强调，国家团结建立在相互尊重与包容之上，而非要求各族放弃自身文化。

斥玛丝无事生非

另一边厢，马华副总会长陈德钦更是抨击玛丝无事生非。

他发表中文文告强调，马来文和中文在马来西亚这片土地并存多年，中文的存在从未威胁到马来文等任何语言。

此外，他表示，隆雪华堂是国家文化遗产，建筑上的中文题字记录了其来历，也见证了华社在马来西亚扎根的历史，保留这些文字正是为让后人还能从建筑本身读到这段历史。

“更重要的是，隆雪华堂于2007年获政府列为国家文化遗产，建筑外墙的历史题字是建筑的一部份，与隆雪华堂是否尊重国语根本是两回事，不能混为一谈。”

陈德钦提醒，马来西亚各族民众在不同场合使用不同语言，是再平常不过的情况，尊重马来文和受用中文从来不是零和游戏。

“部份政治人物和有心人士，一看到华文就格外敏感甚至喊打喊杀——这不是中文的问题，是他们自己看待中文的态度有问题，本来没有课题却变成课题，是典型的无事生非。”

“我们奉劝这些政治人物放过人民，也放过自己，别把自己逼进凡事都要在国语和华文之间选边的死角。”

“马来西亚人完全可以大大方方地说马来语，也大大方方地使用自己的母语。大家早就这样生活，政治人物没必要利用语文制造对立。”

文告中并未提及艾科玛所挑起的隆雪华堂地契更新费用获削减一事。