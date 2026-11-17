国会报道

行动党日落洞国会议员雷尔再次要求工程部副部长阿末玛斯兰辞职，并重申阿末玛斯兰的“kencing”班顿侮辱了首相安华，也背叛了团结政府。

雷尔今日在国会下议院受访时坚持认为，阿末玛斯兰的诗句矛头指向希盟国会议员，并侮辱了安华。

“如果他（阿末）还有尊严、羞耻感或自尊心，在发表那些言论后，他就应该辞职。”

“这就像足球比赛。他拿到球，却踢进自家球门，对吧？这令人难堪。我会称之为背叛自己的政府。”

下议院昨天进入《2027年财案》委员会阶段辩论时，阿末玛斯兰念出一首班顿，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。

行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身份发言。

在主持会议的副议长南利坚持下，阿末玛斯兰最终收回“kencing”一词。

随后，四名希盟国会议员，即公正党波德申国会议员阿米努丁、诚信党四加亭国会议员阿米诺胡达、行动党马六甲市国会议员邱培栋、诚信党乌鲁冷岳国会议员沙尼召开记者会，要求阿末玛斯兰辞去副部长职。

不过，阿末玛斯兰昨晚发文告说，他一如既往保持冷静，也拒绝理会辞职要求。

抨阿末变得傲慢

另外，询及安华是否应该改组内阁时，雷尔表示，这由首相决定。

雷尔进一步指责阿末玛斯兰在柔佛、森美兰及马六甲选举取得胜利后，变得傲慢。

“首相或许会说，政府是稳定，而且将继续执政。”

“但当一名像阿末这样的副部长认为自己在国会发表那样的言论是可以接受的，我认为他开始自满了，变得傲慢。”

“这才是正确的说法。”

上周六，国阵在马六甲州选中赢得21席，其选举伙伴国盟则赢得3席，而希盟仅取得4席。

安华昨日在马尼拉出席东盟峰会期间表示，政府仍然稳定，目前没有迫切需要进行内阁改组。