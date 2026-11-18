随着前首相纳吉获准居家服刑后，净选盟前领袖曼迪星回忆起整整10年前的一段经历，提醒人们有些伤痛，并不那么容易被尘封在历史书中。

当时，曼迪星与净选盟时任主席玛丽亚陈，在纳吉出任首相期间，成为国家机器对付的目标。

10年后，这些事件主角的政治命运出现了惊人的逆转。

曼迪星（大图）如今站在政治分野的另一边，担任行动党主席兼数码部长哥宾星的助理。与此同时，纳吉则从权力走廊转入牢狱之中。

曼迪星在面子书贴文中回忆，2016年11月18日，也就是净选盟原定在吉隆坡举行净选盟5.0集会的前一天，一队警员突袭位于八打灵再也的净选盟办公室。

这场集会不仅是抗议纳吉当时备受争议的政府，也是在民众对一马公司丑闻日益愤怒，以及要求选举改革的呼声不断高涨之际举行。

集会的主要诉求之一，就是要求纳吉辞职。

曼迪星说：“我们办公室的每一寸地方都被搜查，所有文件也受到仔细检查。一箱又一箱的文件遭到充公。”

“我和玛丽亚陈在净选盟办公室被逮捕，随后被带往八打灵再也警区总部办理手续。当时传达的信息很明确，他们要破坏净选盟5.0集会。”

曼迪星在刑事法典第147条文（涉及骚乱）下被延扣，而玛丽亚陈则根据2012年国安法（SOSMA）被扣留10天。

然而，这些逮捕行动未能达到目的，即阻止示威者走上街头。隔天，数以千计的人到场，把吉隆坡街头变成一片黄色海洋。

“2016年11月19日，一片黄色海洋席卷吉隆坡。全世界都见证了，尽管逮捕行动在前一天展开，马来西亚人仍然大批出席。纳吉政府试图恐吓人民的所有努力都失败了。”

“2018年5月9日，人民在投票箱前取得胜利。随后，纳吉因涉及SRC国际公司案件而被提控、定罪及入狱。”

提醒勿忘记人民力量

随着净选盟迈入成立20周年，曼迪星表示，这个选举监督组织持久的力量，在于它能够动员普通马来西亚人，要求举行干净及公平的选举。

“在街头，当数以千计的人聚集起来表达相同诉求时，人民的力量便清楚展现。在投票箱前，人民行使这股力量，决定由谁来治理国家。”

“我要感谢那些在幕后工作的秘书处同仁、所有走上街头的人，以及以各自方式支持这场斗争的每一个人。净选盟的历史，也是你们的历史。”

曼迪星最后还向如今在居家服刑的纳吉传达了一句话：“至于纳吉，让我再说一遍。你仍然是一名被定罪的罪犯。”



