林冠英促安华会晤川普，交涉美方芯片出口管制新规
刊载: Nov 19, 2026 11:46 AM
行动党峇眼国会议员林冠英向首相安华喊话，要求对方与美国总统川普交涉，以撤销美方对出口、再出口或转移先进半导体至马来西亚所施加的许可证新规定。
林冠英发表文告指出，美方新规旨在防范境外势力借美国先进算力危害其国安与外交利益，而美国政府迄今未能举证马来西亚曾有此类行径。
“毫无证据显示马来西亚曾参与损害美国国安与外交利益，如此情况下，马来西亚却受到集体惩罚，这显然有欠公允。”
他据此要求安华，趁亚太经济合作组织峰会期间说服川普暂停这项新规。
行动党峇眼国会议员林冠英向首相安华喊话，要求对方与美国总统川普交涉，以撤销美方对出口、再出口或转移先进半导体至马来西亚所施加的许可证新规定。
林冠英发表文告指出，美方新规旨在防范境外势力借美国先进算力危害其国安与外交利益，而美国政府迄今未能举证马来西亚曾有此类行径。
“毫无证据显示马来西亚曾参与损害美国国安与外交利益，如此情况下，马来西亚却受到集体惩罚，这显然有欠公允。”
他据此要求安华，趁亚太经济合作组织峰会期间说服川普暂停这项新规。
他表示，美国这种“先开枪，后谈话”的做法毫无建设性，也无助于马美关系的健康发展。
美国商务部此前宣布，凡出口、再出口、转移先进半导体至马来西亚、新加坡、印尼、泰国、巴西，皆必须取得许可证。
林冠英表示，这项规定将影响马来西亚既有117项数据中心项目，也将限制人工智能相关投资及电子工业投资的增长潜力，其中槟城受到的冲击最大。
他说，马来西亚的出口也可能受到这项管制措施的冲击，毕竟本地电气与电子产品2026年出口额，单是首九个月就高达6010亿令吉，占总出口额近40%。
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复