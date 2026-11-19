行动党峇眼国会议员林冠英向首相安华喊话，要求对方与美国总统川普交涉，以撤销美方对出口、再出口或转移先进半导体至马来西亚所施加的许可证新规定。

林冠英发表文告指出，美方新规旨在防范境外势力借美国先进算力危害其国安与外交利益，而美国政府迄今未能举证马来西亚曾有此类行径。

“毫无证据显示马来西亚曾参与损害美国国安与外交利益，如此情况下，马来西亚却受到集体惩罚，这显然有欠公允。”

他据此要求安华，趁亚太经济合作组织峰会期间说服川普暂停这项新规。