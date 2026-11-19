国会报道

贸工部副部长沈志勤透露，政府将按本国法律展开审查，以厘清运入或过境马来西亚的芯片是否再出口，以及相关货运是否合法。

事缘美国企业英伟达疑遭间谍渗透以规避美方制裁，美国政府随后收紧对马来西亚等国的芯片出口管制，以进一步限制中国取得高端芯片。

沈志勤透露，贸工部正联同关税局等执法机构应对此事，并且将与业界协作，评估出口管制如何冲击国内企业营运与出口。

“马来西亚将根据既有证据，按本国法律展开独立审查。”

他补充，贸工部长佐哈里此前在亚太经合组织论坛上重申，马来西亚数据中心业者若要采用美国高端AI芯片，必须遵守美方条规。

沈志勤今日是在国会下议院为《2027年财案》委员会阶段辩论作部门总结。

早些时候，国盟马樟国会议员袁怀绍针对英伟达芯片疑遭非法转移一事，质疑《马美贸易协定》将马来西亚进一步卷入中美贸易与科技角力。

“如果美国明天对中国实施制裁，马来西亚是否也得跟着制裁自己最大的贸易伙伴？”

根据协定第5.1条文，马来西亚在接获美方通知对第三国实施进口限制后，可采取或维持同等限制措施，或与美方商定时间表，共同应对双方关切的经济或国家安全问题。

第5.2条文则另行规范与美国出口管制措施接轨的事项。

贸工部此前说明，马美双方会就第5.1条文下的任何拟议行动展开磋商，马来西亚仅须针对双方共同关切的课题采取行动。

2025年，中国蝉联马来西亚最大贸易伙伴，双边贸易额达5419亿令吉，占全国总贸易额17.7%。

稀土出口争议

袁怀绍也追问，政府允许有限出口稀土原料至法国，会否引来其他国家要求同等待遇，进而削弱马来西亚发展下游产业的努力。

沈志勤回应，马法合作旨在推动产业链发展，并在国内培养相关技术专才，政府并未赋予任何一方独家开采国内稀土资源的特权。

他表示，根据10月1日生效的指南，稀土原料出口禁令下的弹性安排，仅限于研发与加工。

首相安华周二宣布，鉴于法国承诺与马来西亚合作发展稀土加工业，政府同意向法国出口有限的稀土原料。

马法两国日前正式将双边关系提升为战略伙伴关系，安华与法国总统马克龙当时也共同见证了关键矿产合作谅解备忘录的交换仪式。

另一边厢，伊党而连突国会议员凯里尔质询，霹州政府与联邦政府将从中获得多少税收，以及相关出口意在研发或商业用途。

沈志勤表示，贸工部职权仅涵盖中下游领域，相关问题须交由天然资源部作答。