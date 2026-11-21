诚信党大会

诚信党主席莫哈末沙布呼吁马来人，拒绝假借团结之名包庇贪腐领袖的号召，并强调公正准则必须一视同仁，即便自己人也不例外。

“身为马来人，我以自己的族群为荣，这本是人之常情。”

他今天在沙亚南举行的诚信党全国代表大会上发表政策演词时质问：“然而，这份自豪感总有底线。面对挪用数十亿令吉民脂民膏的贪腐领袖，我们怎么可能引以为傲？”

莫哈末沙布在题为《坚定破除部族主义》的演词中指出，当人们对群体的忠诚演变为护短，为了维护群体声誉而替恶行辩护时，便会带来危险。

