反对借团结之名护短，末沙布吁马来人拒绝贪腐领袖
诚信党大会
诚信党主席莫哈末沙布呼吁马来人，拒绝假借团结之名包庇贪腐领袖的号召，并强调公正准则必须一视同仁，即便自己人也不例外。
“身为马来人，我以自己的族群为荣，这本是人之常情。”
他今天在沙亚南举行的诚信党全国代表大会上发表政策演词时质问：“然而，这份自豪感总有底线。面对挪用数十亿令吉民脂民膏的贪腐领袖，我们怎么可能引以为傲？”
莫哈末沙布在题为《坚定破除部族主义》的演词中指出，当人们对群体的忠诚演变为护短，为了维护群体声誉而替恶行辩护时，便会带来危险。
下午2点12分更新
诚信党大会 诚信党主席莫哈末沙布呼吁马来人，拒绝假借团结之名包庇贪腐领袖的号召，并强调公正准则必须一视同仁，即便自己人也不例外。
“身为马来人，我以自己的族群为荣，这本是人之常情。”
他今天在沙亚南举行的诚信党全国代表大会上发表政策演词时质问：“然而，这份自豪感总有底线。面对挪用数十亿令吉民脂民膏的贪腐领袖，我们怎么可能引以为傲？”
莫哈末沙布在题为《坚定破除部族主义》的演词中指出，当人们对群体的忠诚演变为护短，为了维护群体声誉而替恶行辩护时，便会带来危险。
“因此，破除部族主义，必须从鼓起勇气以同一把尺衡量所有人做起，包括我们自己以及自家领袖。”
“我们必须坚守这一原则，绝不能只为追逐权力而背弃教义。”
莫哈末沙布也是哥打拉惹国会议员兼农业及粮食安全部长。他引用一段圣训指出，先知穆罕默德曾言，哪怕是亲生女儿法蒂玛犯下偷窃罪，同样须受惩处。
莫哈末沙布也不点名抨击某些政党，不断渲染马来人与伊斯兰受威胁的论调，借此挑起针对其他族群的敌意。
“这难道就是我们梦寐以求的族群团结吗？这根本称不上族群团结！”
他强调，这不过是骗取支持以夺取权力的手段，好让对方继续掠夺国家财富、肥了自家圈子。
一马弊案与TH丑闻
莫哈末沙布以一马公司弊案为例，说明挪用公款给民众带来的沉重代价。
“试想，若把那500亿令吉拿来兴建学校、医院与清真寺，改善百姓生活，该有多好。”
财政部在10月22日的国会书面答复中披露，政府承担的一马公司相关债务总额高达514亿令吉，其中425亿令吉已偿还，尚欠89亿令吉。
扣除追回的313亿令吉资金后，若后续再无款项追回，政府估计净财务负担仍达201亿令吉。
莫哈末沙布也挑起朝圣基金局贪腐丑闻，强调政府当年不得不出手干预，以保障数百万名穆斯林存户的利益。
朝圣基金局于2018年重组，将表现欠佳的资产转移至政府旗下的Urusharta Jamaah私人有限公司，借此填补高达109亿令吉的财政赤字。
诚信党署理主席姆加希于2018年12月担任宗教事务部长期间，曾在国会揭露该基金局的财务问题；而朝圣基金局皇家调查委员会的报告则在今年7月公诸于世。
莫哈末沙布进一步呼吁马来人，面对各种团结口号时应听其言而观其行，并与各族携手共建更繁荣的马来西亚。
阿兹敏受邀出席大会
土团党总秘书阿兹敏今天也出席了这场大会；大会早些时候念出他的名字时，现场代表纷纷报以掌声。
阿兹敏也是雪州议会反对党领袖。他率领土团党与雪州政府商讨拟议中的信任与供给协议，而雪州诚信党领袖已表态支持这项倡议。
在较后记者会上，受询及土团党也参与其中的“大帐篷”政治合作倡议时，莫哈末沙布表示，此事尚在初步阶段，未有任何定案。
他说，各党领袖迄今仅私下会面商讨。
“这还处于非常初步的阶段。大家都是朋友，因此只是初步见面闲聊。”
“目前尚未作出任何决定。”
不参与砂拉越选举
此外，莫哈末沙布说明，诚信党决定不参选即将来临的砂拉越州选，以便集中精力备战大选。
他指出，尽管其他政党尚未公布各自对砂拉越州选的立场，但诚信党希望集中人力与资源迎战大选。
“大选迫在眉睫，我们将全力备战。”
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