副首相阿末扎希上周五发文告，透露政府准备将1万名罗兴亚难民遣送土耳其受训，引发争议。虽然文告于同日较后撤回，但争议依然延烧，而政府受促厘清问题。

移民课题专家玛希（Mahi Ramakrishnan，下图）促请政府公开相关协议条款，并交代这批难民到土耳其后会获得何种法律地位与保障。

玛希过去是记者，如今转战纪录片制作。她直言，“马来西亚政府欠公众，尤其是相关的罗兴亚难民一个完整交代。”

“马来西亚究竟谈妥了什么？两国政府之间到底签署了正式协议，达成了初步共识，抑或这只是尚未定案的建议？”

阿末扎希兼任掌管移工与难民事务的内阁委员会主席。在撤回的文告，他透露，政府拟议通过技能培训计划，把1万名罗兴亚难民安置到土耳其，以更有序及人道的方式处理难民问题，加强移民管理和国家安全。

他指出，这项建议是在他最近访问土耳其后提出，内阁也同意此事。

文告撤回原因不明

《路透社》报道，文告在没有任何解释下撤回，记者也联络不上阿末扎希办公室置评。

《法新社》则报道，部分国内媒体撤下了相关报道。土耳其外交部昨日表示，他们留意到文告撤回一事。

欧洲新闻台（Euronews）土耳其语频道质疑协议并未最后拍板，因为该宣布漏掉许多关键细节，包括计划经费由谁承担、培训地点设在何处，以及参与者日后能否在土耳其永久定居。

阿末扎希发文告的前一天，国际法院刚刚裁定，缅甸军队于2017年在若开邦北部展开军事行动期间，对罗兴亚人犯下种族灭绝罪行。

玛希指出，基于时机敏感，政府更须火速交代问题。

扎希安华有分歧？

此外，前巴生国会议员查尔斯圣地亚哥认为，这项建议能让罗兴亚难民习得一技之长，并为他们提供安全前往第三国的途径。

查尔斯也是东盟国会议员人权组织联合主席。但他质疑，培训经费由谁买单，又为何不让难民在大马学以致用。

他猜测，当局撤下文告，或许反映出在遣返罗兴亚难民回缅甸的课题上，阿末扎希的做法与首相安华的立场有所分歧。

须有可靠遴选标准

南北行动组织执行长阿德联（Adrian Pereira，下图）向《当今大马》指出，政府必须建立可靠机制，鉴定难民资格并敲定遴选标准。

他也质疑这种协议并无法律依据，毕竟马来西亚既未签署1951年《难民地位公约》，也非其1967年《议定书》的缔约国。

他促请当局阐明土耳其将提供何种保护，并交代如何让罗兴亚难民参与设计课程，确保他们在“自由、事先和知情”下同意参加。

“任何人都不该在非自愿下，被迫接受培训、教育或工作。”

“我们希望难民能有选择，自己做主。”

阿德联不忘点出，政府之前启动的“难民登记文件”（DPP）计划，在缺乏审查与稽核下，其准确度与成效令人存疑。

11月18日，联合国难民署宣布，鉴于大马政府决定推进“难民登记文件”计划，该署不再登记新的庇护申请者。不过，它目前仍在继续处理难民重新安置个案。



