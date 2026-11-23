国会报道

公正党巴西古当国会议员哈山卡林建议，政府应邀请历任前首相，出席每年8月31日举行的国庆日庆典，包括正在居家服刑的前首相。

虽然没有点名，但哈山卡林提及并建议邀请第六任首相纳吉。

“我建议，未来几年的国庆日庆典，应正式邀请历任前首相，包括仍在世的第六任、第七任首相。”

“第八任、第九任首相也应该受邀，即使有首相正在居家服刑也没问题，一并邀请，并向内政部申请准许他们出席。”

哈山卡林今日在国会下议院辩论通讯部2027年财案委员会阶段时，如此表示。

他说，其他国家也有类似的做法和传统，其中包括美国。

“如果有国家级庆典，他们都会邀请历任总统出席。我认为，如果前首相独自一人来到布城出席国庆日庆典，场面并不太好看。”

纳吉获允居家服刑

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后在2024年1月获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局今年9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

随着巫统为其众筹并缴清罚款后，纳吉于11月10日已获转移至其私邸，以居家服刑方式履行剩余监禁刑期。



