国会报道

首相安华证实，土耳其政府尚未准备考虑接收来自大马的1万名罗兴亚难民。

他指出，土耳其政府在2天前已正式向他表达此事，理由是该国目前收容来自阿拉伯国家及数个邻国的逾400万名难民。

“土耳其是全球收容最多难民的国家之一，因此，当该国表明未做好准备时，我们尊重该决定。我们已把此事告知副首相，上苍保佑，我将在本周五提呈内阁讨论。”

“外交部也获通知，有关我国（在第三国安置难民）的政策是正确的，惟有些国家尚未做好准备。”

根据《马新社》，他是今天在国会下议院部长问答环节，针对公正党巴西古当国会议员哈山阿都卡林询问，土耳其政府是否同意从大马接收罗兴亚难民，如此答复。

扎希撤回文告

安华也解释，副首相阿末扎希上周五是针对大马寻求第三国安置部分难民，而发表有关谈话，因为大马没有能力收容人数如此庞大的难民。

当时，阿末扎希在文告中透露政府拟议通过技能培训计划，把1万名罗兴亚难民安置到土耳其，以更有序及人道的方式处理难民问题，加强移民管理和国家安全。

阿末扎希兼任掌管移工与难民事务的内阁委员会主席。他指出，有关建议是在他最近访问土耳其后提出，内阁也同意此事。

但同日约1小时后，阿末扎希撤回文告，而本地媒体的相关报道也随着撤销。

土耳其政府则在社交平台X发布简短文告，强调部分国际平面与广播媒体及社交媒体账号声称，土耳其将安置1万名罗兴亚难民，但这种说法纯属子虚乌有。

不过，阿末扎希的新闻秘书苏海米（Shuhaimi Mohamed）昨晚深夜强调，该计划仍在筹备中，并保证日后会公布最新进展。