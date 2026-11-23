随着国际法院裁定缅甸对罗兴亚人实施种族灭绝，捍卫自由律师团顾问拉蒂花要求，首相安华领导的昌明政府保护和停止遣返境内的罗兴亚人。

拉蒂花今天发文告质问，政府会否继续将国际法院裁定为种族灭绝幸存者的罗兴亚人当成”非法移民”，任由他们遭到突击检查、拘留及遣返？

“是否会继续无视在街头上对罗兴亚人采取私刑的行为？抑或会采取正确行动，正式赋予他们合法身份，并提供种族灭绝幸存者应有的保护？”

她希望安华政府正视国际法院的裁决，因为该机构已从法律层面确认，这些罪行构成种族灭绝。

她表示，马来西亚曾经是一个愿意向逃离种族灭绝的人们敞开大门的国家，但在安华和昌明政府领导下，这份声誉已荡然无存。

“马来西亚政府若要挽回国际声誉，唯一的办法就是保障境内剩余罗兴亚人的安全与福祉，不再以任何变相遣返方式与军政府同流合污，并按照国际人权标准对待他们。”

再抨以红地毯迎接敏昂莱

拉蒂花更批评，马来西亚一方面宣称在巴勒斯坦课题上发挥道德领导作用，另一方面却与实施种族灭绝的政权合作，并在国内抛弃其受害者，这无疑是极度虚伪的表现。

“你不能一边谴责加沙的种族灭绝，一边与若开邦的种族灭绝政权握手。”

她更提醒，自称为缅甸总统的军事领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）曾指挥实施种族灭绝行动的军队，国际刑事法院（ICC）检察官也就其涉及危害人类罪寻求发出逮捕令。

因此，他再度批评，安华六周前仍在布城以仪仗队礼仪迎接敏昂莱（上图），尽管当时种族灭绝案件仍在审理中。

“很难想象（时任首相）阿都拉萨会在1970年代为波尔布特铺上红地毯。阿都拉萨当年不会做的事，如今安华却做了。”

不能以没签约作遣返借口

拉蒂花毫不客气地谴责，安华如今已是双手沾满鲜血的人，因为昌明政府一直将罗兴亚人遣返回屠杀之地。

“敏昂莱到访前几天，马来西亚便动用缅甸海军船只，将1476名缅甸公民送回国，过程中没有提供名单、没有独立核实，也缺乏透明度，甚至连联合国难民署（UNHCR）也不获准接触这些人。遣返对象由缅甸政府自行决定。据报，超过400人抵达后遭到军方拘留。”

拉蒂花指出，在未进行任何筛查的情况下，遣返相关人士回实施种族灭绝的政权手中，不仅明显违反马来西亚不遣返原则（non-refoulement）的义务，政府对国内民众暴力恐吓罗兴亚人保持沉默，更是正严重损害马来西亚的国际声誉。

他解释，不遣返原则是国际习惯法的一项原则，禁止国家将个人遣送或移交至有充分理由相信他们将面临无法弥补伤害的地方，包括遭受迫害、酷刑、不人道待遇，或生命及自由受到威胁的地区。

“由于这项原则属于国际习惯法，因此对所有国家均具有约束力，包括尚未批准《1951年难民公约》的国家。 因此，政府不能以马来西亚尚未批准《难民公约》为借口，为其将罗兴亚人遣返的可耻行径辩护。”

不满无视仇恨运动和私刑

拉蒂花质问安华和政府究竟有没有关心这些人的身份，包括当中的妇女和儿童，他们如今的处境又是如何？

”与此同时，国内的罗兴亚人正遭受追捕。始于网络的仇恨运动已经蔓延至街头。动用私刑者在公共场所拦截罗兴亚男女和儿童，拍摄他们、羞辱他们，甚至迫使他们一家大小搬离租住的房屋。”

“然而，政府始终保持沉默。通讯及多媒体委员会（MCMC）和警方没有针对骚扰、恐吓及仇恨运动采取行动，也没对这些自封的执法者采取任何措施。”

“相反地，昌明政府却将难民视为财政、社会及安全负担，把他们当成一个必须遣送出境的问题。”

安华之前曾澄清，大马于9月29日遣返的1476名缅甸人中并无罗兴亚人，而且政府保证只有在他们自愿同意下才会遣返，以确保他们的人身安全。