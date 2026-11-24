大马投资发展局将向国内所有数据中心业者发出通知，指示他们不得为7家被美国列入“实体清单”的公司提供托管服务、出租空间或提供任何其他服务。

根据贸工部，当局是在美国商务部工业与安全局（BIS）于11月23日通过最终规则，将相关公司列入“实体名单”（Entity List）后，采取上述行动。

美国的制裁行动涉及来自马来西亚、泰国及新加坡的7家公司。

美国政府认定，这些公司的行为有违美国国家安全或外交政策利益，因此将它们列入清单，并将其与美国的出口管制执法行动挂钩。

澄清只牵涉两大马公司

贸工部今天发文告表示，马来西亚继续致力于维护安全、透明及以规则为基础的贸易环境，不会允许马来西亚成为规避出口管制措施的渠道。

根据财经媒体《The Edge》报道，面对制裁的7家公司中有三家来自马来西亚，分别是MSFusion Sdn. Bhd.、PT Megaspeed International及Speedmatrix Sdn Bhd。

但贸工部澄清，其实只有两家马来西亚公司被列入清单，分别是MSFusion Sdn. Bhd和Speedmatrix Sdn Bhd。

而Speedmatrix是Megaspeed International Pte Ltd的全资子公司，后者是一家在新加坡注册成立的公司。

不过，根据大马投资发展局的记录，PT Megaspeed International并非马来西亚公司，也没参与国内任何数据中心的营运或租用业务。

贸工部也强调，任何被发现违反法律的单位，都将受到对付。