国会报道

政府准备加速落实边境地区的所有发展项目，涵盖西连—打必禄一带，以应对印尼迁都加里曼丹。

副首相阿末扎希指出，这项措施十分重要，因为边境地区不仅是安全防线，也是主要门户，具有带动区域贸易与社会经济活动的潜力。

他在国会书面答复中，回应砂盟西连国会议员利察烈的质询时说，联邦政府与砂拉越州政府持续加强策略合作，全面提升边境地区的基础设施。

利察烈询问，联邦与州政府如何合作，以加快西连—打必禄边境地区的基础设施发展。

阿末扎希也是乡村及区域发展部长，他说，重点包括提升国际入境关卡设施、道路衔接、基本公用设施，以及医疗和教育服务，借此打造完善、安全且具竞争力的边境环境。

“这项紧密合作不仅缩小城乡发展差距，也将西连—打必禄定位为大马主要物流枢纽与经济门户，顺势把握加里曼丹努山塔拉发展带来的社会经济增长契机。”

阿末扎希说，双方的策略合作包括通过联邦与州政府机构组成的特别行动委员会，加强协调机制，借此监督审批、简化行政程序，并确保边境项目顺利推行。

提升主要道路

此外，他指出，工程部与砂拉越公共工程局也展开策略合作，提升西连—打必禄边境主要道路的规格与通行能力，以应付日益增加的商用车辆。

“这项合作也涵盖改善路况，以应付印尼加里曼丹新首都努山塔拉启用后增加的重型车辆，同时让这条道路直接衔接泛婆罗洲大道。

“我们也通过卫生部与砂拉越卫生局合作，提升打必禄卫生诊所及西连医院，强化当地公共医疗服务与紧急救护配备。”

阿末扎希说，移民、关税、检疫及安全大厦（ICQS）的入境处也将设置现代化公共卫生管制与筛检区，以应对跨境传染病威胁，保障边境社区福祉。

“我们也将结合科技与保安，引入采用智能科技与自动化技术的边境管理系统，加快文件处理，同时加强策略通道的安全管制。”



