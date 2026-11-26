美国拟向马来西亚商品征收最高18%的关税，理由是美方担忧大马的工业政策与制造模式会助长产能过剩，进而损害美国商业利益。

美国援引《贸易法》第301条款，拟对14个经济体加征名义税率介于15%至35%的关税，马来西亚亦在其列。

其余受影响的经济体包括中国、新加坡、印尼、泰国、越南、日本及欧盟。

《新海峡时报》报道，美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）周三发表文告指出，美方经调查发现，部分贸易伙伴推行的工业策略制造了不公平的竞争环境，令美国制造商处于劣势。

“数十年来，许多贸易伙伴推行特定的工业策略，不仅锁定制造业重点扶持、压低薪资与劳工权益、提供资金及其他补贴，还引入非市场经济体要素，采取种种扭曲市场的手段。这些做法使贸易天平向他们倾斜，同时侵蚀了美国的制造业根基。”

美国贸易代表办公室（USTR）针对马来西亚的调查结果聚焦于四大方面：制定工业与领域规划以扩张制造及出口；透过国家基金计划提供优惠融资；未能有效遏制因非市场经济体进口与外资引发的产能过剩；以及劳工保障不足。

报告特别点名资讯及通讯科技（ICT）与汽车业为重点关注领域，认为大马的相关政策恐会压缩美国生产商与出口商在马及其他市场的商机。

根据拟议措施，美国将对马来西亚商品征收最高18%的关税，并在适用情况下叠加于现行关税之上，惟特定产品可获豁免。

落实不理想在升至25%

针对马来西亚，美国贸易代表办公室表示，拟议的最高18%税率将扣除现行的301条款关税，部分商品亦在豁免之列。

这项提案纳入了多项考量，包括现行的第301及第232条款关税、美马正在进行的磋商，以及双方在《美马互惠贸易协定》下的承诺。

不过，美国贸易代表办公室也提出，若日后评估认为双方磋商及《美马互惠贸易协定》的落实情况未如理想，美方将考虑把税率调高至最高25%（扣除现行301条款关税）。

格里尔表示，这项拟议举措旨在遏止华盛顿所认定的不公平贸易行为，并增强美国制造商的竞争力。

“有鉴于此，自2016年以来，从川普、拜登到习近平及马克龙等各国领袖，都正视了结构性产能过剩与过度生产对全球经济构成的威胁。”

政府否认造成产能过剩

与此同时，美国贸易代表办公室也记录了大马的立场。大马政府强调，国内奉行以规则为基础的贸易制度，并未造成结构性产能过剩，且大马的制造业生态系统对全球乃至美国的供应链至关重要。

大马政府也主张，其经济模式以市场为导向并顺应全球需求，而大马出口产品与美国本土生产相辅相成，并不构成竞争。

公告显示，美方于3月11日启动对马调查，美国贸易代表办公室随后在5月12日与大马政府举行双边磋商，但会谈未能消除华盛顿的疑虑。

各利益相关方须在2027年1月5日之前提交书面意见，并申请出席定于2027年1月25日在华盛顿召开的公开听证会。



