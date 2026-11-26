政府将研究设立人工智能（AI）财富基金，确保全民共享科技发展带来的经济收益。

《马新社》报道，首相兼财政部长安华说，他已指示通讯部及数码部详研可行方案，例如参考美国参议员桑德斯的建议，立法设立AI基金并向民众派发股息。

“原则上我同意，甚至不必等到立法。好比政府规定最低薪金时，跨国公司也必须遵守。

“起初他们一度反对，声称当年是看中低薪才来马投资。我回应说，那已是30年前的旧事，如今他们必须接受大马人民生活水平提高的现实。”

安华昨晚在《国家对话》节目中如是指出。该节目透过第一电视台及RTMKlik应用程序播出，并由马新社电视台、Astro AWANI、第三电视台、TV AlHijrah及TVS同步转播。

他续说，大马为进军AI领域的外资设下严格条件，包括必须建设水供基础设施，并培训本地人掌握AI技术。

“以谷歌近期带来的150亿美元投资为例，我们开出的条件是什么？森美兰尚未完工的水供设施，须由谷歌斥资6亿令吉建好；同时，谷歌也须确保为1000名本地青年提供培训，不只是普及AI基本概念，而是传授更高阶的技术，例如与马来亚大学展开合作。”

“这些都是外资进入市场前，我们设下的条件。若条件过于苛刻、负担太重，外资或许会却步；但我认同，政府既要坚定展现欢迎投资的立场，也绝不能放任贫富差距持续扩大。”

“我们面对的不只是AI的挑战。纵观整个国家经济发展历程，若体制缺乏政治领导层的介入与引导，便会拉大差距。AI将加剧不平等现象，因此我们必须出手遏制。”

人类能寻得应对之策

谈及AI迅速发展对本地就业市场的冲击，安华说，新科技涌现加上后常态时代的挑战，衍生了包括财务在内的种种问题。

不过他指出，凭着人类的智慧，足以预见潜在难题并找出解方。

他说，政府机构与私人界都须获得支援，才能顺应最新科技趋势，创造新的就业机会。

《国家对话》的与谈嘉宾包括“房地产斗士”社群创办人阿希亚依沙、KRA集团策略总监阿米尔法利、医务官兼网红玛拉桑蒂，以及企业家兼数码内容创作者亚当沙米尔。

其他嘉宾还有PlusVibes集团创办人兼总执行长玛蒂哈、Farm Fresh集团总营运长阿兹米再纳、独立传教士依兹哈纳兹里、大马多元建筑师组织（AOD）创办人魏昌伟，以及玛拉工艺大学学生代表理事会主席莫哈末阿迪。



