国会报道

通讯及多媒体委员会调查一起涉嫌利用人工智能辅助、针对马来西亚选民的政治影响行动，但至今没有进一步进展，目前仍在等待美国人工智能公司Anthropic的回应。

通讯部副部长张念群表示，由于Anthropic尚未提供反馈，导致通讯及多媒体委员会（MCMC）没有新的资料可以推进调查工作。

早前有报道称，有人协调行动，人为扩大马来西亚国内的政治支持声势；而外界质疑当局是否有能力调查此类行动，并查明幕后主使。

张念群是今日在国会下议院回应宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫的提问时，如此表示。

旺赛夫指出，张念群的答复与11月11日所给出的答案完全相同，并要求她汇报调查最新进展，以及还需要多长时间才能完成调查。

张念群在辩论2027年财政预算案供应法案委员会阶段时，为部门进行总结时说：“只有在出现新进展时，我才能提供答案。”

张念群也承认，等待这家美国科技公司的回应，对互联网监管机构而言是一项“挑战”。

她也邀请掌握更多资料的国会议员，将相关资料提呈给MCMC，以协助进一步调查。

《当今大马》已联系Anthropic，目前等待该公司的回应。

促旺赛夫不要混谈

今年9月，Anthropic指控，一个海外实体曾利用该公司的Claude人工智能技术，开发一项商业化选举操纵行动，目标是马来西亚。

根据Anthropic的威胁情报报告，有关行动据称涉及社交媒体平台X上约1000个虚假账号、一个伪造新闻门户网站，以及针对一名反对党政治人物和民间社会组织的虚假指控档案。

报告也揭露，有人曾要求制造100万次人工浏览量，以增加首相安华社交媒体账号的浏览量。不过，报告并未发现证据显示这项行动取得显著成效，或影响选举结果。

在今日的交流中，旺赛夫提及针对安华账号的100万次虚假浏览量，并质疑政府为何没有就此事投报，以协助展开调查。

不过，张念群表示，这个问题与Anthropic报告中提出的指控是两回事，并促请旺赛夫不要将两件事混为一谈。

通讯部上周表示，MCMC正向Anthropic寻求进一步资料及澄清，以决定适当的后续行动之后。

该部门也表示，任何监管或执法行动，都将依据现有法律采取，包括1998年通讯及多媒体法令及2025年网络安全法令。

这并非首次有报告揭露马来西亚政治领域存在人为扩大声势的行动。

去年，《当今大马》揭露，一个至少由263名网络打手组成的网络，通过面子书人为扩大对首相安华的支持声势，而该网络与一名公正党青年团官员之间也存在关联。