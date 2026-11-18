贸工部长佐哈里阿都干尼指出，大马正向美国进一步了解其最新实施的人工智能（AI）晶片限制措施，尤其是有关许可证申请及向第三方提供数据中心服务的规定。

他说，大马正与美国当局沟通，包括美国驻马大使馆及贸易代表，以取得有关法规及其对国内数据中心营运商影响的官方详情。

他提到，一旦华盛顿正式传达相关要求，大马将通知所有117个已获批准的数据中心项目，包括部分已投入运作及仍在建设的项目，确保它们遵守规定。

他说，有意为数据中心采购美国原产图形处理器（GPU）的营运商，必须遵守美国各项法规，包括许可证要求及针对买方所设定的尽职调查程序。

“如果你要为数据中心采购产自美国的GPU晶片，就必须遵守美国的规则与条例。任何愿意遵守相关规定者，就可以购买晶片。”

须遵守监管规定

佐哈里今日在亚太经济合作组织（APEC）领导人会议周期间，接受大马媒体访问时表示，若买方的最终客户是美国公司或超大规模云端服务商（hyperscalers），其许可证要求或可获得核实；至于涉及其他国家客户的交易，美国当局可能会要求进行更全面的尽职调查及“了解你的客户”（KYC）审查。

他说，大马并不生产这些晶片，只是提供数据中心营运设施，因此，使用美国原产GPU的营运商必须遵守相关技术的监管规定。

针对大马被用作受限制AI晶片转运枢纽的指控，佐哈里指，调查仍在进行，政府尚未取得文件证据，证明数据中心租户曾交易或再出口这些晶片。

他说，调查工作将包括向关税局查证是否有任何GPU被再出口，并查明涉事方，以及检查相关货运清单和申报文件。

“我尚未看到任何文件能证明部分业者，即经营数据中心的租户，曾经交易这些晶片。我还没有看到相关文件。”

“如果他们再出口，我们要知道是谁，而他们必须提交所申报的货运清单。只有这样，我们才能采取后续行动。我们不能随意指控。”

佐哈里认为，作为晶片生产国，美国也应对买方进行尽职调查，并通知大马哪些公司有意将GPU带入我国用于数据中心营运，以便当局监督其使用情况。

他说，大马仍致力于确保在国内营运的企业遵守相关法规，包括其他国家为保护知识产权及战略技术而制定的规定。

他指，大马欢迎数据中心投资，但营运商若要继续在大马营运，就必须遵守有关晶片的各项规定，否则就不应在大马营运。

尽管如此，他认为，美国的新限制未必会影响大马作为投资目的地的吸引力，但可能对不遵守规定的营运商造成影响，尤其是在争取客户方面。

佐哈里强调，大马也正寻求澄清有关数据中心服务提供的最新限制措施，以了解限制范围及如何监督合规情况，因为有关规定似乎不只涵盖GPU的实体再出口，也延伸到为第三方提供运算能力。

美国政府周一发布新条例，对向海外数据中心出口晶片实施新限制，以防止中国企业通过第三国的数据中心获取先进的AI晶片，训练其人工智能模型。

有关条例也要求，新加坡、泰国、马来西亚、印尼及巴西的公司若要取得最先进晶片，必须申请美国出口许可证。



