国会报道

国阵国会议员驳斥，马哈迪担任首相期间，希盟政府因一马公司债务而无法兑现废除收费站承诺的说法。

不过，行动党金宝国会议员张哲敏今日在国会召开记者会，反驳国阵淡边国会议员依山（Mohd Isam Mohd Isa）代表的国阵国会议员秘书处声明。

依山指出，单纯把一马公司当成无法废除收费站的理由，不仅有欠准确且误导大众，也无法反映国家真正的财政状况。

他说，只要比对废除收费站的实际成本与一马公司债务，两者之间的巨大落差便说明了一切。根据公共工程部于2026年11月在国会下议院的官方答复，收购由28家特许经营公司经营的34条收费大道，估计总成本高达约4000亿令吉。

依山说，根据财政部于2026年10月在国会下议院提供的官方详情，一马公司的财务状况如下：

收购所有收费大道的成本高达4000亿令吉；一马公司的整体债务承诺，包括本金及利息，则为514亿令吉。

截至2026年8月31日，一马公司偿还425亿令吉债务。

截至2026年8月31日，一马公司追回的资金及资产达313亿令吉。

扣除追回的资产后，净负担为201亿令吉。

他强调，即使一马公司的514亿令吉整体债务承诺从未存在，当时的政府又要从哪里筹措其余3486亿令吉，以收购所有收费大道？

“这些数字证明，全面废除收费站的承诺，从一开始就受限于国家结构性财政条件。”

“第二，南北大道（PLUS）的特许经营权延长至2058年，正反映大道特许经营管理的现实考量。官方记录显示，希盟政府本身于2020年将南北大道的特许经营期限延长20年，从2038年延至2058年，以换取降低18%的过路费。”

国阵国会议员秘书处是在张哲敏上周一挑起废除收费站课题后，如此回应。当时，张哲敏挑战工程部副部长阿末玛斯兰计算，若将一马公司丑闻涉及的200亿令吉用于支付南北大道的过路费，究竟可以维持多少年免费通行。

张哲敏要求阿末玛斯兰“按计算机”，计算这笔资金能够支付有关大道过路费多少年。

张哲敏当时是在针对阿末玛斯兰有关安装路灯及太阳能灯的答复，提出附加提问时，挑起此事。

张哲敏提出质疑

张哲敏指出，国阵执政期间发生的一马公司丑闻，留下估计高达400亿令吉的债务负担；在完成结算及追回资金后，政府承担的净成本达到200亿令吉。

“当时民联在2013年承诺废除南北大道的收费站时，我们估计每年需要39亿令吉。”

“因此，如果没有发生一马公司丑闻，这200亿令吉也没有被花掉，我们可以支付南北大道多少年的过路费？”

然而，依山表示，他们认同降低过路费惠及大道使用者，但这项决定也恰恰说明，收费大道的管理并非单纯拨款就能解决。

他说，这牵涉特许经营合约谈判、数十亿令吉赔偿、长期维护成本，以及公共机构的投资回报，例如作为南北大道主要股东的雇员公积金局和国库控股。

他补充，这也会影响国家收入及财政政策的决定。

“如果我们要诚实评估政府在2018年的财政能力，就必须全面看待，包括废除消费税（GST），并以销售与服务税（SST）取代的决定。这导致国家税收在随后几年大幅减少。”

他指出，这证明政府的财政空间受到多项经济政策决定影响，而不仅仅是一马公司的债务承诺。

他也列举国阵执政期间有针对性地废除11个收费站，以及落实泛婆罗洲大道和中枢大道等免收费大道的记录。

“作为致力于确保国家稳定及良好治理的政府一员，我们认为，下议院的所有辩论都必须以透明且负责任的官方数据为依据。”

“因此，我们拒绝将一马公司课题政治化，并将其作为过去政策失败的唯一解释。”

“为了确保这场争议根据确凿事实画上句点，我们要求政府提供详细资料。”

抨国阵当年不推行

另一方面，张哲敏今日也质疑，为何国阵政府在2013年民联提出逐步废除南北大道收费站的建议，甚至列出估算成本时，却放弃了有关机会。

他说，民联2013年替代预算案已阐明如何落实这项建议，因为当时政府已通过国库控股及雇员公积金局，间接掌控南北大道公司。

“这项计划已将大道维护成本、偿还PLUS伊斯兰债券的款项，以及支付给公积金局和国库控股的投资回报纳入考量。扣除预计节省的开支及额外收入后，政府需要承担的净成本估计为每年39亿1300万令吉。”

“根据这项年度估算，十年回购期的总额为391亿3000万令吉，或约400亿令吉。当时，国阵有机会评估所采用的假设、公布自己的计算方式，并告诉大道使用者，它愿意采取什么行动。”

张哲敏也指出，马来西亚在2013年仍有财政空间考虑这项建议，但到了2022年，有关空间已明显收窄。

他表示，政府直接债务在2013年底为5399亿令吉；到了2018年3月，也就是国阵失去政权前夕，债务已增至7050亿令吉。

“到了2022年底，经过数次政府更迭及冠病疫情后，债务总额达到1兆零796亿令吉，几乎是2013年的两倍。在同一时期，联邦政府每年的债务偿还服务费用，也从约208亿令吉增至413亿令吉。每年增加205亿令吉的债务偿还服务费用，单是这笔增幅，就已超过逐步废除南北大道收费站年度估算成本的五倍。”

“造成债务增加的因素有好几个，但国阵必须为一项原本完全可以避免的负担作出交代，那就是一马公司。截至2022年底，财政部仍将182亿令吉的一马公司债务义务，单独列在联邦政府直接债务之外。”

“截至2026年8月，政府已支付425亿令吉，以偿还一马公司债务及履行相关承诺，仍有89亿令吉有待偿还。扣除成功追回的313亿令吉资金及资产后，财政部估计，政府承担的净负担为201亿令吉，前提是不会再有其他资金或资产能够追回。”

“根据2013年的年度成本估算，这笔金额相当于落实南北大道废除收费站建议超过五年的成本。”

他进一步将讨论范围扩大至一马公司以外，并列举国阵执政期间发生的其他重大丑闻。

其中包括国家银行在1992年至1994年外汇交易中蒙受315亿令吉亏损、2017年朝圣基金局的债务负担、柏华嘉钢铁（Perwaja Steel）亏损事件、马来西亚土著金融丑闻（BMF）丑闻、巴生港口自由贸易区（PKFZ）计划，以及濒海战斗舰（LCS）计划。

“总体而言，这些案件涉及的金额约为651亿令吉，相当于废除南北大道收费站建议所需400亿令吉估算成本的1.63倍。”



