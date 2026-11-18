反贪会否认曾同意向一名外国商人巴查尔提供酬劳以换取情报，协助追回与一马公司案有关的资产。

《自由今日大马》报道，反贪会今日发文告表示，有关列明奖励及分享资产追回收益建议的文件，只是法国裔叙利亚商人巴查尔（Bachar Kiwan）提交的草案，反贪会从未同意或签署有关文件。

反贪会已针对有关指控展开内部调查，以确定是否有必要采取进一步行动。

反贪会强调，其官员与巴查尔会面是正常调查程序的一部分，目的是审查及核实他所提供、与追回一马公司资产工作有关的资料。

反贪会表示，总检察署代表出席了每一次讨论，而有关会面并不意味着反贪会认可巴查尔提出的任何说法或其身份。

“针对有关奖励及分享资产追回收益的指控，反贪会强调，相关文件只是该名商人提交的建议条款草案，反贪会从未同意或签署该文件。”

反贪会指，在通过向科威特当局提出司法互助请求，取得官方文件及经过认证的记录后，已决定不再继续与巴查尔合作。

因此，反贪会说，该名商人所提供的资料不再是调查工作的主要需求。

反贪会也澄清，巴查尔并未被认定为《2010年吹哨者保护法令》下的受保护人士，而这一点于去年12月2日的一次会议上告知他。

驳斥《砂拉越报告》

《砂拉越报告》此前报道，巴查尔曾向马来西亚当局提供资料，声称这些资料有助于追查据称通过科威特洗钱、涉及一马公司丑闻的资金。

根据报道，巴查尔声称，他能够通过与科威特前首相之子谢赫沙巴（Sheikh Sabah Jaber Mubarak Al-Sabah）有关的资产网络，追查多达1亿6000万科威特第纳尔（约21亿1000万令吉）的资金。

报道指，科威特通知马来西亚，该国准备归还与谢赫沙巴有关的1500万科威特第纳尔（约2亿令吉）资金。

报道说，一份日期为2026年4月26日的拟议委聘条款，列明一项以成功追回资产为基础的收费安排。据称，代表巴查尔的一家本地律师事务所将获得任何吹哨者奖励的45%，基万获得另外45%，而其位于巴黎的律师事务所则获得剩余的10%。

报道指出，该文件看来已由一名律师签署，但巴查尔及其法律顾问从未签署，因为他们对这项安排有所顾虑。

据称，反贪会官员曾建议由前首相纳吉的法律团队成员代表巴查尔，但反贪会否认这项说法。

反贪会说：“反贪会从未参与其中（委任律师），因为此事不属于该委员会的职权范围。”

“委任律师的权利完全属于有关人士，而涉事律师事务所决定退出，也完全是该事务所本身的决定。”



