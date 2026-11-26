傍晚6点更新

巫统最高领导层今天下午到行宫觐见森美兰严端慕赫力兹后，宣布把森州政府领导层危机的最终决定权交由王宫定夺。

《马新社》报道，巫统主席阿末扎希表示，双方在平和的气氛下达成共识，但包括大臣及州行政议员委任在内的细节，将由王宫在近期内拍板定案。

“端姑慕赫力兹神情平和，殿下将会作出决定。至于双方达成的共识，我们全权交由王宫发布文告公布。”

“就由王宫的文告来正式定夺我们达成的共识。”

他今天在结束历时约一小时的觐见后，向媒体这么表示。

随同觐见的领袖包括巫统署理主席莫哈末哈山、国阵总秘书占比里、巫统总秘书阿斯拉夫（Asyraf Wajdi Dusuki），以及巫统宣传主任阿莎丽娜。

他们今午3点抵达森美兰行宫，觐见严端慕赫力兹。

据《马新社》报道，慕赫力兹较早前约下午1点半抵步，而同样出席是次会面的森州大臣依斯迈拉欣，则是早在下午1点18分便抵达。

此次会面旨在化解森州政治风波，尤其是厘清州务大臣的地位。

11月16日，国阵总秘书赞比里宣称依斯迈已然辞去大臣职务，扎希已接到辞职信副本，并将向慕赫力兹提呈接任人选建议。

森州王宫隔日表明收到了署名依斯迈的信件，惟尚需核实辞职信的真伪。

11月20日，依斯迈表明本身没有提呈辞函，也没有同意辞职；王宫随后说明，依斯迈必须证明自己让获得多数议员支持。

依斯迈为瓜西州议员，在国阵—国盟赢得森州选举后，于8月2日宣誓出任森州大臣。

国阵与国盟在此前的森选中，分别赢得了议会36席中的18席与7席。