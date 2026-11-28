国大党呼吁全面检讨1993年联邦宪法修正案，并要求通过合法途径，恢复马来统治者的宪法保障。

国大党声称，在未符合宪法规定的情况下，马来统治者的宪法保障遭到削弱。

国大党主席威尼斯瓦兰（SA Vigneswaran）今日在柔佛新山举行的国大党第80届全国代表大会上，发表政策演说时，如此呼吁。

“联邦宪法第38（4）条文及第159（5）条文明确规定，任何影响马来统治者地位的法律，都必须获得统治者理事会的同意。”

“因此，国大党呼吁彻底检讨此事，并通过合法途径，恢复那些被发现未符合宪法规定而遭削弱的统治者宪法权力及保障。”

他引用国会会议记录指出，1993年1月18日，国会下议院议长曾宣布接获统治者掌玺人来函，指统治者理事会不同意有关修宪法案。

他说，国会议员当时也曾提出反对意见，认为在未获得统治者理事会同意的情况下通过修正案并不妥当，但有关程序最终仍然继续进行。

“问题很简单：如果宪法规定必须获得统治者理事会的同意，为何这项要求可以被搁置？”

威尼斯瓦兰强调，国大党并非要求恢复统治者的绝对权力，而是要维护原有的宪法协议。

“宪法必须始终凌驾于当届政府之上。任何多数势力都不能凌驾于宪法之上，任何宪法保障也不应被视为可有可无。”

马哈迪政府当年提出修宪

1993年修宪案是由时任首相马哈迪领导的国阵政府提出，起因是当时发生数起涉及统治者豁免权疑遭滥用的事件。

有关法案于1993年1月18日及19日在国会下议院辩论。

这项修宪案取消了国家元首及马来统治者因个人行为而面对民事及刑事诉讼时，所享有的法律豁免权，同时设立特别法庭，审理涉及他们的案件。

有关修正案于1993年3月30日生效。此后，一些宪法专家质疑，这项修宪案是否符合联邦宪法第38（4）条文及第159（5）条文。

这并非威尼斯瓦兰首次呼吁重新检讨这项修宪案。

2020年6月22日，他在卸下上议院主席职务的告别仪式上，促请政府撤回他认为违反联邦宪法的修正案。他当时也表示，将公布一份长达72页的相关报告。

仍有辩论空间

另一方面，威尼斯瓦兰也谈及前首相纳吉获赦免所引发的争议。他认为，批评一项决定，不应被等同于否定宪法。

“我站在这里，并不是为了替任何人辩护或惩罚任何人。宪法第42条文赋予赦免权，而这项权力之所以存在，是因为宪法本身作出了相关规定。”

“我们可以不同意一项决定，可以审视其程序，也可以针对这项权力如何行使提出质疑。不同意一项决定，并不等于否定宪法。”

“我们不应将批评一项决定，与否定宪法制度本身混为一谈。同样地，尊重一个制度，也不代表必须关闭正当辩论的空间。”

“难道只有当宪法条文所产生的决定符合我们的认同时，我们才尊重宪法吗？”

出席国大党大会者还包括国阵主席阿末扎希、马华总会长魏家祥等。