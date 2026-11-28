下午1点30分更新

砂拉越选举 砂拉越选举提名程序结束后，根据选委会，在82个州议席中，砂盟（GPS）有29个议席不战而胜。

这距离组建州政府需要的简单多数门槛42席，仅差13席。

此外，《马新社》报道，不战而胜议席包括砂拉越看守总理兼砂盟主席阿邦佐哈里上阵的日廊州席。

两名看守副总理也不战而胜，即阿玛阿旺登雅赢得武吉沙里，以及阿玛道格拉斯守住武吉沙班。

其他不战而胜的砂盟候选人，包括丹绒达都州席的阿兹祖安努亚、法兹鲁丁州席的法兹鲁丁、 实文然州席的尤索夫吉、诗巫遥州席的朱莱希纳拉、 伯汀马罗州席的阿旺纳斯法利尼、达佬州席的沙菲益阿末、加迪拔州席的里丹阿山。

22名独立候选人

另一方面，民进党主席张庆信将在都东迎战达雅党（PBDS）的史丹利普雅。

行动党张健仁则陷入三角战，力争收复哥打圣淘沙。他自2006年起蝉联该议席，直到砂盟在2021年州选中将其夺走。

选委会今日较后发文告证实，砂盟有29个议席不战而胜，另有168名来自各政党、政治联盟和独立人士的候选人参与竞选。

《马新社》报道，选委会主席南兰哈伦说，砂盟出战全部82个州议席，其他候选人分别是达雅党（PBDS）29人、肯雅兰全民党（PBK）17人、行动党14人、全民党（PBM）3人、砂拉越人民志愿党（Aspirasi）1人，以及22名独立候选人，没有任何提名表格遭拒。

“在出现竞选的53个州议席中，29席上演直接对垒、15席出现三角战，以及9席出现四角战。”

“从性别分布来看，本届州选共有154名男候选人和14名女候选人有资格参选。”

南兰指，候选人年龄方面，最年长者是78岁的PBDS克连（Krian）州议席候选人约翰安道林刚；最年轻者则是24岁的行动党柏拉旺（Pelawan）州议席候选人黄丽婷。

提名程序于今早9点在82所提名中心同步展开，并于一小时后结束。





